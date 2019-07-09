"إكسترا" يقفز لأعلى مستوياته بـ5 سنوات بعد النتائج المالية والتوزيعات

من: بدور الراعي

الرياض- مباشر: سجل سهم شركة المتحدة للإلكترونيات "إكسترا"، ارتفاعا ملحوظاً خلال تعاملات اليوم الثلاثاء ملامساَ أعلى مستوياته في 5 سنوات.

وبحلول الساعة 11:00 بتوقيت السعودية سجل السهم ارتفاعاً بنسبة 2.50 بالمائة الى مستوى 73.90 ريال وهو أعلى مستوى للسهم منذ أكتوبر 2014، بعد التداول على 318.375 الف سهم وبقيمة 23.516 مليون ريال.

وتأتي ارتفاعات السهم بعد الإعلان عن تحقيق قفزة في صافي أرباحها خلال الربع الثاني من العام الجاري، اضافة الى توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام ذاته.

وأعلنت الشركة اليوم الثلاثاء عن ارتفاع صافي أرباحها بنحو 59 بالمائة، في الربع الثاني من 2019، مقارنة بالربع المماثل من 2018، لتصل إلى 72.5 مليون ريال بالربع الثاني من العام الحالي، مقابل 45.6 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

وعزت الشركة ارتفاع صافي الأرباح لارتفاع المبيعات، مما أدى لارتفاع مجمل الربح بالإضافة الى زيادة هامش الربح على بعض المنتجات والخدمات.

وقرر مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من 2019م، بواقع ريال واحد للسهم؛ مشيرة الى أنه سيتم صرف الأرباح يوم الخميس 8 أغسطس / آب المقبل.

وفي تلك الأثناء سجل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي "تداول" ارتفاعاً هامشياً بنسبة بلغت 0.08 بالمائة الى مستوى 8833.38 نقطة ليربح نحو 5.62 نقطة.

وجرى التعامل على 44.59 مليون سهم وبقيمة 926.505 مليون ريال سعودي منفذا على 33.432 ألف صفقة.

وتصدر الإرتفاعات قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.56 بالمائة، ثم قطاع النقل والمواصلات بنسبة 1.51 بالمائة، وقطاع الاتصالات بنحو 11.21 بالمائة.

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