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رسميًا: Honor تكشف عن موعد إطلاق هواتفها الداعمة للجيل الخامس 5G

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رسميًا: Honor تكشف عن موعد إطلاق هواتفها الداعمة للجيل الخامس 5G رسميًا: Honor تكشف عن موعد إطلاق هواتفها الداعمة للجيل الخامس 5G

أعلنت HONOR العلامة التجارية الرائدة في قطاع الهواتف الذكية عن خطتها لطرح أجهزة شبكات الجيل الخامس 5G  بهدف تقديم سلسلة من الهواتف الذكية التي تتمتع بمواصفات قوية وراسخة تلبي توقعات المستخدمين واحتياجاتهم من الشبكة الجديدة. وكشفت HONOR أنها ستطلق أول هاتف ذكي لشبكة الجيل الخامس في الربع الأخير من العام 2019 مؤكدة على التزامها بمنح مستخدمي أجهزتها تجربة غنية بالمزايا والأداء الرفيع.

وبهذا تحقق HONOR السبق بأن تكون إحدى أوائل العلامات التجارية التي تطلق أجهزة هواتف ذكية لشبكة الجيل الخامس في العام 2019 وخاصة مع بدء شركات الاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية بطرح شبكات الجيل الخامس.

وتعليقاً على تصريح الشركة، قال كريس سان بايغونغ رئيس HONOR في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا:

“العام 2019 حافل بالتجارب الجديدة للمستهلكين على مستوى استكشاف ما تقدمة الجيل الخامس وتطبيقاتها في الهواتف الذكية وسيشهد تبلور احتياجاتهم وتوقعاتهم منها”.

وأضاف: “قررت HONOR منذ مدة طويلة أن تجعل دعم شبكة الجيل الخامس أحد أولوياتها، وهدفنا الثابت تلبية توقعات المستهلكين الحالية والمستقبلية من الهواتف الذكية لشبكات الجيل الخامس”.

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وتبدو هذه الخطوة طبيعية لمن يتتبع مسيرة HONOR، فهي من العلامات التجارية التي شهدت نمواً سريعاً على الصعيدين العالمي والإقليمي بسبب امتيازها في توفير تجربة مستخدم متقدمة وكاميرات مدعمة بالذكاء الاصطناعي وأداء غير مسبوق ومزايا رائدة لهواتفها الذكية بأسعار مناسبة.

فمثلًا في الصين، حقق الهاتف HONOR 20 مبيعات قياسية وصلت إلى أكثر من مليون وحدة خلال 14 يوماً فقط، أما الهاتف HONOR 20 PRO، والذي يتوفر في الصين، فحقق مبلغ مبيعات إجمالي مذهل بلغ 100 مليون يوان خلال ثلاث ثوان من إطلاقه.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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