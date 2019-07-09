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هونج كونج تُلغي مشروع قانون تسليم المشتبه بهم إلى الصين

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هونج كونج تُلغي مشروع قانون تسليم المشتبه بهم إلى الصين هونج كونج تُلغي مشروع قانون تسليم المشتبه بهم إلى الصين

مباشر: أعلنت كاري لام الرئيس التنفيذي لهونج كونغ أنه تم إلغاء مشروع قانون تسليم المشتبه بهم إلى الصين والذي أثار الجدل في الفترة الماضية.

وأكدت لام اليوم الثلاثاء على أنه لا يوجد خطة لإعادة النظر في ذلك التشريع، حيث وصفت العمل بإعادة تعديل القانون على أنه "فشل كامل".

وفي الوقت نفسه شددت كاري لام على أنها تتحمل وبالكامل مسئولية ما حدث في المدينة مؤخراً، مشيرة في ذلك إلى الاحتجاجات التي تعرضت لها البلاد.

وفي 17 يونيو/حزيران الماضي كانت هونج كونج قررت تعليق العمل في مشروع القانون لكنها لم تعلن إلغائه إلا اليوم.

وشهدت المدينة الآسيوية احتجاجات واسعة في الشهر الماضي كانت هي الأكبر على مدار عقود، اعتراضاً على العمل في مشروع القانون.

وفي الأسبوع الماضي حاول المتظاهرون اقتحام مقر ، حيث حطم المتظاهرون زجاج الواجهة في احتجاجات وصل عدد المشاركون فيها إلى 10آلاف شخص.

وأضافت كاري لام: "قررت في الحال وقف ممارسة عملية التعديل في مشروع القانون..ولكن لايزال هناك شكوك باقية بشأن صدق الحكومة والمخاوف بشأن ما إذا كانت الحكومة ستستأنف العمل في المجلس التشريعي لذلك أكرر لا يوجد مثل هذا الخطة المشروع انتهى".

وتابعت: "من المحزن أن نرى تلك الأعمال العنيفة لأنها تقوض حكم القانون في هونج كونغ..لذلك فأنا أناشد أي شخص في هونج كونغ له آراء مختلفة خاصة تلك المتعلقة بسياسات الحكومة بالاستمرار في التمسك بقيمة التعبير عنها بطريقة سلمية ومنظمة".

مباشر (اقتصاد)

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