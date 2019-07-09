سوق الأسهم السعودية يرتفع هامشيا بالتعاملات الصباحية

الرياض – مباشر: صعد المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية هامشياً بالتعاملات الصباحية لجلسة اليوم الثلاثاء، وسط تباين بأداء القطاعات، وبالمثل صعد مؤشر السوق الموازي- نمو.

وصعد "تاسي" بنسبة 0.05 بالمائة، بحلول الساعة 10:52 بتوقيت السعودية، ليصل لمستوى 8831.30 نقطة بعد مكاسب بلغت 4.29 نقطة.

وبلغت قيم التداولات في تلك اللحظات 563.11 مليون ريال، من خلال التداول على 28.74 مليون سهم، تمت بتنفيذ 20.78 ألف صفقة.

وقال محللون لـ"مباشر": إن الأسواق الخليجية شهدت في جلسة أمس الاثنين قفزة بالسيولة الشرائية من المحافظ الأجانب؛ مما يعد مؤشراً لاقتناص الفرص بالأسهم التي وصلت إلى مستويات مغرية وتتأهب لاستقبال موسم جيد من النتائج النصفية.

وقال المدير التنفيذي لشركة "vi markets - مصر"، أحمد معطي، إن السوق السعودي ارتفع في جلسة الأمس؛ حيث إنه يحمل عدة عوامل قوية أبرزها التأكيد على طرح أرامكو، وهو أكبر طرح لشركة بالعالم وسط السعي البريطاني لضم ذلك الطرح.وأكد معطي أن زيارة الوفد البريطاني أمس كان لها تأثير كبير وإعطاء نظرة قوية للمستثمرين بالعالم على قوة اقتصاد المملكة.

وتباينت القطاعات، وسط تصدر تجزئة الأغذية بنسبة 1.3 بالمائة، يليه النقل والمواصلات والمرافق والمنافع العامة بمكاسب 1 بالمائة لكل منهما.

وتصدر الأدوية التراجعات بنحو 0.4 بالمائة، يليه الإعلام بـ 0.36 بالمائة، ثم المواد الأساسية القيادي بـ 0.18 بالمائة.

وتصدر سهم "الدريس" الارتفاعات بنسبة 5.5 بالمائة، فيما حل سهم "مجموعة السعودية" بمقدمة التراجعات بنحو 1.7 بالمائة.

وفنيا، قال محللون إن ارتفاع "تداول" بالأمس إشارة جيدة لاستمرار الموجة الشرائية والاقتراب من تجاوز من 8900 نقطة والذي سيمثل حافزاً قوياً لعودة شهية المخاطرة ويمهد الطريق إلى مستويات 9000 نقطة.

وعلى جانب مؤشر السوق الموازي- نمو، صعد بنسبة 0.31 بالمائة، ليصل لمستوى 3745.30 نقطة.

واستقرت أسهم الموازي، وسط ارتفاع "ريدان" وحيداً بنسبة 3.9 بالمائة، مقابل تراجع وحيد كذلك لـ"العمران" بنحو 5.1 بالمائة.

وأنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، جلسة الاثنين، باللون الأخضر، ليعاود مكاسبه بعد جلستين من التراجع، وسط تحسن ملحوظ للسيولة، مقارنة بالجلسة السابقة.

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