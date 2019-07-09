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الرئيس الأمريكي يستقبل سفيرة السعودية بالولايات المتحدة

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الرئيس الأمريكي يستقبل سفيرة السعودية بالولايات المتحدة الرئيس الأمريكي يستقبل سفيرة السعودية بالولايات المتحدة

الرياض ـ مباشر: استقبل الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب في البيت الأبيض، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، التي سلّمت أوراق اعتمادها سفيرةً للسعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

ووصفت الأميرة ريما، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء "واس"، اليوم الثلاثاء، العلاقات السعودية الأمريكية بالتاريخية والإستراتيجية التي تقوم على التعاون الوثيق والمصالح المشتركة.

وأكدت حرصها على بذل كل الجهود لتعزيز التعاون بين البلدين الحليفين في المجالات كافّة.

وأعربت عن تمنياتها بأن تسهم العلاقات الإستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في خدمة المصالح والقضايا المشتركة بين البلدين وتجاوز التحديات التي يواجهها البلدان على الصعيدين الإقليمي والدولي.

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