هبوط الأسهم الأوروبية في المستهل بفعل قطاعي المواد الكيميائية والسيارات

مباشر: انخفضت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، بفعل قطاعي المواد الكيميائية وقطاع السيارات، ووسط تضاؤل آمال خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لمعدل الفائدة.

وبحلول الساعة 7:20 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض مؤشر "ستوكس600" بنحو 0.3 بالمائة إلى 388.9 نقطة، كما تراجع مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 0.3 بالمائة عند 5575.2 نقطة.

وهبط مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.1 بالمائة عند 7538.6 نقطة، كما انخفض مؤشر "داكس" الألماني بنحو 0.9 بالمائة مُسجلاً 12426.8 نقطة.

وخلال تلك الفترة استقر اليورو أمام الدولار مُسجلاً 1.1208 دولار.

وتراجع قطاعي المواد الكيميائية والسيارات بنحو 2.2 بالمائة و1.2 بالمائة على الترتيب.

وانخفضت تقديرات المحللين بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض معدل الفائدة في اجتماعه المزمع في نهاية الشهر الجاري، وبشكل خاص بعد تقرير الوظائف الأمريكية القوي عن الشهر الماضي.

وفي سياق منفصل وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس نقداً للسفير البريطاني في واشنطن، بعد تسريب بريد إلكتروني يهاجم فيه البيت الأبيض، قائلاً "لسنا من المعجبين بهذا الرجل، ولم يخدم المملكة المتحدة بشكل جيد".

ومن جانبه، قال وزير التجارة البريطاني "ليام فوكس" إن هذه التسريبات قد تضر العلاقة مع الولايات المتحدة، واصفاً إياها بأنها غير أخلاقية وغير مهنية.