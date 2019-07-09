صفقة اليوم.. الوصول مدى الحياة لأكثر من 80 ألف صورة بخصم 94%

حزمة The Stock Photo Mega للصور عالية الدقة.

تقدم لك هذه الحزمة الوصول مدى الحياة إلى 80 ألف صورة عالية الدقة.

تضم هذه الحزمة أكثر من 750 فئة متنوعة من فئات الصور للاختيار من بينها.

تتوافر الصور بتنسيق JPEG، أو PNG لمزيد من المرونة.

تضم لقطات من الطائرات بدون طيار، وعددًا كبيرًا من الخلفيات المتحركة.

الحجم الإجمالي للحزمة يصل لأكثر من 75 جيجابايت.

طبيعة الاستخدام: الشخصي والتجاري.

تقديم دعم عبر الإنترنت خلال 24 ساعة على مدار الأسبوع.

التوفر: أونلاين.

السعر الأصلي قبل الخصم: 594 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 29.99 دولارًا.

نسبة الخصم: 94%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

إذا كنت تدير مدونة، أو موقعًا إلكترونيًا فأنت تعرف أهمية توفر صور عالية الدقة لتضمينها في المحتوى المنشور على المدونة أو الموقع، ولكن التقاط الصور يتطلب جهدًا كبيرًا، ويستهلك الكثير من الوقت، وهذا ما يجعل الصور غير محفوظة الحقوق خيارًا رائعًا.

يمكنك زيادة الإنتاجية، وتوفير الوقت مع حزمة The Stock Photo Mega والتي تتيح لك الوصول مدى الحياة لما يصل إلى 80 ألف صورة عالية الدقة، وعادةً ما يصل سعر هذه الحزمة إلى 494 دولارًا، ولكن الآن يمكنك الحصول عليها بخصم يصل إلى 94 في المئة من سعرها المعتاد؛ لتصبح بسعر 29.99 دولارًا فقط لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

ستتيح لك هذه الحزمة الوصول إلى مكتبة ضخمة من الصور عالية الدقة منظمة في أكثر من 750 موضوع وفئة فرعية، وبعض الفئات الرئيسية تشمل: الصحة، والسفر والمناظر الطبيعية، والأعمال التجارية، والتكنولوجيا، وغير ذلك الكثير.

كما ستجد حتى لقطات من الطائرات بدون طيار والكثير من الخلفيات المتحركة، حيث يمكنك اتغلالها لتجعل المحتوى الخاص بك أكثر ابهارًا.

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تتوافر الصور بتنسيق PNG، أو JPEG للمزيد من المرونة، كما أن هذه الصور تتضمن ترخيصًا ممتدًا لذلك يمكنك استخدامها في عدد غير محدود من المشاريع الشخصية والتجارية والعملية.

تتضمن هذه الصفقة دعمًا عبر الإنترنت طوال اليوم وعلى مدار أيام الأسبوع، وتحديثات مجانية مدى الحياة، ولذلك فهي تعتبر الحل الأكثر شمولًا، والأقل تكلفة لإنشاء مكتبة من الصور عالية الجودة للاستخدام الشخصي والتجاري.

الحصول على الصفقة: من هنا.