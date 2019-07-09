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السعودية تطلق المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة

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الرياض – مباشر: أطلقت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ، المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة في المملكة، لإنتاج أكثر من 1400 ميجاواط.

وقالت وزارة الطاقة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، إن نتائج التأهيل للمرحلة الثانية من البرنامج أظهرت تواجد 28 شركة سعودية، و32 شركة عالمية.

وأضافت الوزارة، أن المرحلة الثانية تضم 6 مشاريع موزعة على فئتين، الأولى تشمل مشروعين لإنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية من محطتي رفحاء والمدينة المنورة.

وأوضحت، أن الفئة الثانية تضم 4 مشاريع؛ هي: محطة الفيصلية لإنتاج 600 ميجاواط، ومحطتي جدة ورابغ بطاقة توليدية تبلغ 300 ميجاواط لكل منهما، وأخيرا محطة القريات لتوليد 200 ميجاواط.

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