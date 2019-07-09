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ارتفاع الدولار الأمريكي عالمياً لأعلى مستوى في 3 أسابيع

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ارتفاع الدولار الأمريكي عالمياً لأعلى مستوى في 3 أسابيع ارتفاع الدولار الأمريكي عالمياً لأعلى مستوى في 3 أسابيع

مباشر: ارتفع الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء لأعلى مستوى في 3 أسابيع، في ترقب تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وبحلول الساعة 7:30 صباحاً بتوقيت جرينتش استقر الدولار أمام اليورو عند 1.1212 دولار، فيما ارتفع أمام الين بنحو 0.2 بالمائة مُسجلاً 108.89 ين.

وارتفعت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.2 بالمائة مُسجلة 1.2486 دولار، فيما استقرت أمام الفرنك السويسري عند 0.9941 فرنك.

وخلال تلك الفترة زاد مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة إلى 97.485.

وتأتي مكاسب العملة الأمريكية وسط تراجع توقعات أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة في اجتماعه المقرر في نهاية الشهر الجاري، وذلك بعد بيانات الوظائف الأمريكية القوية.

وفي نهاية الأسبوع الماضي أظهرت البيانات الاقتصادية أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 224 وظيفة في يونيو/حزيران الماضي، وهو مستوى أعلى من التوقعات عند 162 ألف وظيفة

ومن المقرر أن يمنح جيروم باول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي ملاحظات حول وضع الاقتصاد من بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن في وقت لاحق من اليوم

مباشر (اقتصاد)

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