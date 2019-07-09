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زهرة الواحة: زيادة القدرة التخزينية بعد تسلم إنشاءات المستودع المركزي

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زهرة الواحة: زيادة القدرة التخزينية بعد تسلم إنشاءات المستودع المركزي زهرة الواحة: زيادة القدرة التخزينية بعد تسلم إنشاءات المستودع المركزي

الرياض – مباشر: تسلمت شركة زهرة الواحة للتجارة (الواحة) مبانى وإنشاءات المستودع المركزى، والمقامة على أراض تمتلكها الشركة بمساحة 37 ألف مترا مربعا وبمساحة تخزينية 22 ألف مترا مربعا.

وقالت الشركة في بيان على "تداول" اليوم الثلاثاء، إن تكلفة المبانى بلغت 13.73 مليون ريال، تم تمويلها بنسبة 100 بالمائة من التدفقات النقدية الذاتية للشركة.

وأضافت أن المستودع سيعمل بأحدث أنظمة التخزين الأوتوماتيكية، والتى تقدر تكلفتها المبدئية بمبلغ 11.8 مليون ريال والمتعاقد عليها منذ عام 2016، مع شركة إليكتريك 80 الإيطالية المتخصصة فى أنظمة التخزين وتداول المنتجات آليا.

وأوضحت الشركة، أن ذلك يساهم فى الاستغلال الأمثل لمساحة المستودع، ومما ينعكس على زيادة القدرة التخزينية، واستغلال الطاقة الإنتاجية بشكل أمثل على مدار العام وخاصة الفترات غير الموسمية لمقابلة زيادة الطلب.

ولفتت، إلى أنه سيساهم فى العمليات اللوجستية، مما سوف يكون له الأثر فى تقليل التوالف وسرعة ودقة تداول المخزون وتقليل عدد العمالة بالمستودعات.

وتوقعت الشركة، أنه سيتم تشغيل المستودع ونظام التخزين الأوتوماتيكي خلال 6 إلى 9 أشهر.

وتعاقدت الشركة، أواخر الشهر الماضي، على خط إنتاج جديد لإنتاج مصغرات القوارير البلاستيكية (البريفورم) بأوزان مختلفة، بتكلفة تقديرية متوقعة تصل إلى نحو 14 مليون ريال.

وأنهى سهم الشركة تعاملات الاثنين على ارتفاع نسبته 2.5 بالمائة، لمستوى 40.70 ريالا.

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