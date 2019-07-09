29 هزة أرضية ارتدادية تضرب العراق منذ أمس
وأشارت الهيئة إلى أن أهالي البصرة شعروا بـ29 هزة ارتدادية منذ أمس وحتى الآن.
Twitter.com
وأكدت الهيئة في بيانها، أن "المراقبة مستمرة من قبل من قسم الرصد الزلزالي في المنطقة"، لافتا إلى أن "على المواطنين أخذ الحيط والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة، والالتزام بالوصايا الزلزالية".
وشهدت الكويت، أمس الاثنين، هزة أرضية أثرت على أغلب مناطق البلاد. ولم يتسبب الزلزال في أي أضرار، غير أن السكان شعروا بالزلزال في مناطق عديدة من البلاد، حسب صحيفة "الوطن" الكويتية.
تأتي هذه الهزة الأرضية تأثرا بالزلزال الذي ضرب غربي إيران، وبلغت قوته 5.7 على مقياس ريختر.
ووفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية فقد ضرب أيضا زلزال على بعد 84 كيلومترا شرقي إيران بقوة 5.6 درجة.