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ارتفاع "نيكي" الياباني في الختام مع قوة الين

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ارتفاع "نيكي" الياباني في الختام مع قوة الين ارتفاع "نيكي" الياباني في الختام مع قوة الين

مباشر: ارتفع مؤشر "نيكي" الياباني في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، مع قوة الين، فيما هبط مؤشر "توبكس" مع تراجع أسهم التكنولوجيا.

وفي نهاية تعاملات اليوم ارتفع مؤشر "نيكي" بنحو 0.1 بالمائة إلى 21565.2 نقطة.

كما انخفض مؤشر "توبكس" بنحو 0.2 بالمائة مُسجلاً 1574.9 نقطة.

وبحلول الساعة 7:05 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض الين أمام الدولار بنحو 0.09 بالمائة إلى 108.82 ين.

وارتفعت الأسهم الدفاعية مثل "فاميلي مارت" مع زيادة الطلب، كما زاد قطاع التجزئة بنحو 0.3 بالمائة، فارتفع سهم شركة "ويلكا" بنحو 4.3 بالمائة.

كما سجل قطاع شركات الغذاء مكاسب بنحو 0.5 بالمائة، فزاد سهم "إن.إتش.فود" بنحو 1.9 بالمائة.

وارتفعت أسهم شركات الاتصال، فصعد سهم "كيه.دي.دي.أي" بنحو 2.3 بالمائة، فيما زاد سهم "سوفت بنك" بنسبة 0.4 بالمائة.

وعلى الجانب الآخر انخفضت أسهم مصنعي الأجزاء الإلكترونية وأشباه الموصلات، بعد هبوط سهم شركة "آبل" في البورصة الأمريكية في ختام تعاملات أمس.

وانخفض سهم "موراتا ماني فاكتورنج" بنحو 2 بالمائة، فيما هبط سهم "تايو يودي" بنسبة 4 بالمائة.

مباشر (اقتصاد)

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