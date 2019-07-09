"إكسترا" تقرر توزيع ريال للسهم عن النصف الأول

الرياض ـ مباشر: قرر مجلس إدارة الشركة المتحدة للإلكترونيات (إكسترا)، توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من 2019م، بواقع ريال واحد للسهم.

وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول" اليوم الثلاثاء، إنه سيتم صرف الأرباح يوم الخميس 8 أغسطس / آب المقبل.

وأشارت إلى أن قيمة التوزيعات 50 مليون ريال، يتم توزيعها على 50 مليون سهم.

كما نوهت إلى أن أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بتاريخ 22 يوليو / تموز الجاري، والمقيدين بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وأكدت الشركة أنه سيتم صرف الأرباح بالتحويل المباشر إلى الحسابات البنكية المربوطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين عن طريق بنك الرياض.

وأعلنت الشركة، صباح اليوم الثلاثاء، عن نمو صافي الأرباح بالربع الثاني من 2019، إلى 72.5 مليون ريال، مقابل 45.6 مليون ريال للفترة نفسها من 2018، بارتفاع نسبته 59 بالمائة.

وقرر مجلس إدارة الشركة، في أبريل / نيسان الماضي، توزيع أرباح نقدية بواقع 1.25 ريال للسهم، عن النصف الثاني من عام 2018.

وأنهى السهم تعاملات أمس الاثنين عن مستوى 72.10 ريال بارتفاع نسبته 3 بالمائة.

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