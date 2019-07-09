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البيئة السعودية: نعمل على طرح 11 محطة تحلية للتخصيص

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البيئة السعودية: نعمل على طرح 11 محطة تحلية للتخصيص البيئة السعودية: نعمل على طرح 11 محطة تحلية للتخصيص

الرياض ـ مباشر: قال وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة، للشؤون الاقتصادية والاستثمار، إن العمل يجري حاليا على طرح 11 محطة لتحلية المياه للتخصيص.

وأضاف عبدالرحمن الزغيبي، وفقا لما نقلته صحيفة "الاقتصادية"، اليوم الثلاثاء، أنه يجري العامل كذلك على استكمال طرح 3 مشاريع تشمل محطة التحلية بالجبيل المرحلة الثالثة، ومحطة التحلية بينبع المرحلة الرابعة، إلى جانب محطة الصرف الصحي بالطائف.

وأوضح الزغيبي، أن ملف خصخصة قطاع المياه ينقسم إلى 3 مجالات رئيسة، تشمل تخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وتخصيص نشاط توزيع المياه لمشاريع شركة المياه الوطنية، وطرح المحطات الجديدة في نشاطي إنتاج المياه ومعالجة الصرف الصحي لمشاركة القطاع الخاص.

وأشار إلى أن تخصيص هذه المشاريع تستهدف القطاع الخاص لزيادة مستوى المشاركة وتحقيقا لمستهدفات "رؤية المملكة 2030"، مؤكدا أن برنامج التخصيص ويسير بخطوات متسارعة ووفق الخطط الموضوعة.

وأكد الزغيبي، أن المجال الأول لملف التخصيص يتمثل في تخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة التي تعد من المبادرات الرئيسة لبرنامج التخصيص في قطاع المياه.

وأفاد بأن المجال الثاني يشمل تخصيص نشاط توزيع المياه، الذي يعد أحد المجالات الرئيسة التي يجري العمل عليها.

وبين أن المجال الثالث يستهدف طرح المحطات الجديدة في نشاطي إنتاج المياه ومعالجة الصرف الصحي لمشاركة القطاع الخاص، إذ حققت الوزارة عددا من المستهدفات.

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