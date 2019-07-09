هبوط أسعار الذهب عالمياً مع قوة الدولار الأمريكي

مباشر: انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مع قوة الدولار الأمريكي عند أعلى في 3 أسابيع، وفي ترقب التطورات التجارية والجيوسياسية.

وبحلول الساعة 6:45 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس/آب بنحو 0.4 بالمائة إلى 1394.60 دولار للأوقية.

كما تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.1 بالمائة مُسجلاً 1393.63 دولار للأوقية.

وخلال تلك الفترة ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.06 بالمائة إلى 97.441.

وفي الوقت الحالي ينتظر المستمرون تطورات المباحثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة بعد استئنافها.

وفي نهاية الشهر الماضي اتفقت الولايات المتحدة والصين على استئناف المباحثات التجارية، والتوقف عن تطبيق المزيد من التعريفات الجمركية على الواردات المتبادلة وإلغاء الحظر المطبق على شركة "هواوي".

ومن المقرر أن يمنح باول ملاحظات حول وضع الاقتصاد من بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن في وقت لاحق من اليوم.