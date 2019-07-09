هبوط أسعار النفط مع مخاوف نقص الطلب

مباشر: انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع مخاوف نقص الطلب، وقبيل إعلان بيانات المخزونات الأمريكية الأولية.

وبحلول الساعة 6:25 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم سبتمبر/آيلول بنحو 0.09 بالمائة إلى 64.05 دولار للبرميل.

كما تراجع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أغسطس/آب بنسبة 0.3 بالمائة مُسجلاً 57.52 دولار للبرميل.

وتعاني أسعار النفط من مخاوف تراجع الطلب وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي بالتزامن مع الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة التي دخلت عامها الثاني، حيث أنه على الرغم من استئناف المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين إلا أنه لم يتم إعلان صفقة تجارية مشتركة حتى الآن.

وكانت البيانات الاقتصادية أظهرت أمس أن طلبات الآلات الأساسية في اليابان تراجعت في الشهر الماضي بأكبر وتيرة في 8 أشهر.

ولكن على الجانب الآخر تسعى منظمة أوبك والحلفاء لفرض التوازن على السوق، حيث اتفقوا في الأسبوع الماضي على تمديد اتفاق خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً حتى نهاية مارس/آذار المقبل.

ومن المقرر أن يعلن معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق من اليوم بيانات المخزونات الأولية.