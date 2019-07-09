أخبار عاجلة

هيكتور كوبر: الجزائر أدهشتني ومباراة تونس ومدعشقر استمرت 25 دقيقة -
تأخر موعد تسليم وثيقة الاتفاق لطرفي المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير -
تحليل أداء وخطة منتخب الجزائر أمام كوت ديفوار في ربع نهائي كأس إفريقيا -
ردود الأفعال بعد فوز الجزائر أمام كوت ديفوار في ربع نهائي كأس إفريقيا -
رابح ماجر: الجزائر تلعب بروح التتويج ببطولة إفريقيا 90 -
انطباعات أنيسيه أبيل لاعب منتخب مدغشقر عقب الهزيمة من تونس وتوديع أمم إفريقيا -
لقاءات خاصة مع مدرب منتخب تونس ونجوم الفريق ياسين مرياح وفرجاني ساسي عقب الفوز على مدغشقر -
محمد بركات: منتخب تونس فرض سيطرته بأدائه الهجومي وأظهر خبرته الكبيرة -
محمد بركات: سعداء بكرة منتخب الجزائر.. ويمكن تقديم الأعذار لتونس التي تحسنت -
فرحة جماهير تونس بالتأهل لنصف نهائي كان 2019 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

هبوط أسعار النفط مع مخاوف نقص الطلب

Google+ Print
هبوط أسعار النفط مع مخاوف نقص الطلب هبوط أسعار النفط مع مخاوف نقص الطلب

مباشر: انخفضت النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع مخاوف نقص الطلب، وقبيل إعلان بيانات المخزونات الأمريكية الأولية.

وبحلول الساعة 6:25 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم سبتمبر/آيلول بنحو 0.09 بالمائة إلى 64.05 دولار للبرميل.

كما تراجع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أغسطس/آب بنسبة 0.3 بالمائة مُسجلاً 57.52 دولار للبرميل.

وتعاني أسعار النفط من مخاوف تراجع الطلب وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي بالتزامن مع الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة التي دخلت عامها الثاني، حيث أنه على الرغم من استئناف المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين إلا أنه لم يتم إعلان صفقة تجارية مشتركة حتى الآن.

وكانت البيانات الاقتصادية أظهرت أمس أن طلبات الآلات الأساسية في اليابان تراجعت في الشهر الماضي بأكبر وتيرة في 8 أشهر.

ولكن على الجانب الآخر تسعى منظمة أوبك والحلفاء لفرض التوازن على السوق، حيث اتفقوا في الأسبوع الماضي على تمديد اتفاق خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً حتى نهاية مارس/آذار المقبل.

ومن المقرر أن يعلن معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق من اليوم بيانات المخزونات الأولية.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
ارتفاع يتجاوز التوقعات لأسعار المستهلكين بالولايات المتحدة خلال يونيو

ارتفاع يتجاوز التوقعات لأسعار المستهلكين بالولايات المتحدة خلال يونيو

بنك إنجلترا: البريكست دون اتفاق يهدد بتراجع الإسترليني وأسعار المنازل

بنك إنجلترا: البريكست دون اتفاق يهدد بتراجع الإسترليني وأسعار المنازل

8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ11-7-2019

8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ11-7-2019

ارتفاع أسعار النفط لأعلى مستوى بـ6 أسابيع قبيل تقرير أوبك

ارتفاع أسعار النفط لأعلى مستوى بـ6 أسابيع قبيل تقرير أوبك