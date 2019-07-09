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العربية: الحركة الجوية بمطار أبها تسير بشكل طبيعي

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العربية: الحركة الجوية بمطار أبها تسير بشكل طبيعي العربية: الحركة الجوية بمطار أبها تسير بشكل طبيعي

الرياض ـ مباشر: أفادت مصادر "العربية" مساء الاثنين باستمرار الحركة الجوية في مطار أبها في ، بعد اعتراض يعتقد أنه لطائرة مسيرة أطلقتها الميليشيات الحوثية.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، في وقت سابق اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية.

وأوضح العقيد المالكي، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية مستمرة في إطلاق الطائرات بدون طيار لتنفيذ الأعمال العدائية والإرهابية باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية، ولم يتم تحقيق أي من أهدافها ويتم تدميرها وإسقاطها.

وأكد المالكي استمرار تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية وتحييد القدرات الحوثية وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وكانت قوات التحالف، قد أعلنت كذلك عن تمكن القوات البحرية للتحالف من إحباط محاولة إرهابية من قبل الميليشيا الحوثية لاستهداف إحدى السفن التجارية جنوب البحر الأحمر، صباح أمس الاثنين.

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