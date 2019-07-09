أرباح "إكسترا" تقفز 59% بالربع الثاني لارتفاع المبيعات

الرياض ـ مباشر: ارتفعت أرباح الشركة المتحدة للإلكترونيات (إكسترا)، نحو 59 بالمائة، في الربع الثاني من 2019، مقارنة بالربع المماثل من 2018.

وكشفت النتائج التقديرية، للشركة على "تداول" اليوم الثلاثاء، ارتفاع صافي الربح إلى 72.5 مليون ريال بالربع الثاني من العام الحالي، مقابل 45.6 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

وعزت الشركة ارتفاع صافي الأرباح لارتفاع المبيعات، مما أدى لارتفاع مجمل الربح بالإضافة الى زيادة هامش الربح على بعض المنتجات والخدمات.

وأشارت إلى أن ارتفاع صافي الربح يعود كذلك إلى إضافة أرباح بقيمة 17.2 مليون ريال نتيجة عقد المرابحة المبرم مع مصرف الراجحي لبيع جزء من محفظة الذمم المدينة الخاصة بعمليات البيع بالتقسيط.

وعلى أساس ربعي، قفزت أرباح الشركة 114.3 بالمائة، مقارنة بأرباح الربع السابق، التي بلغت 33.83 مليون ريال.

وعلى مستوى النصف الأول، ارتفعت أرباح الشركة إلى 106.3 مليون ريال مقابل 67.2 مليون ريال للنصف الأول من 2018، بنمو نسبته 58.18 بالمائة.

وارتفعت أرباح الشركة في الربع الأول من 2019، إلى نحو 33.83 مليون ريال، مقابل 21.57 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، بارتفاع نسبته 56.84 بالمائة.

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