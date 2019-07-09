أخبار عاجلة

هيكتور كوبر: الجزائر أدهشتني ومباراة تونس ومدعشقر استمرت 25 دقيقة -
تأخر موعد تسليم وثيقة الاتفاق لطرفي المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير -
تحليل أداء وخطة منتخب الجزائر أمام كوت ديفوار في ربع نهائي كأس إفريقيا -
ردود الأفعال بعد فوز الجزائر أمام كوت ديفوار في ربع نهائي كأس إفريقيا -
رابح ماجر: الجزائر تلعب بروح التتويج ببطولة إفريقيا 90 -
انطباعات أنيسيه أبيل لاعب منتخب مدغشقر عقب الهزيمة من تونس وتوديع أمم إفريقيا -
لقاءات خاصة مع مدرب منتخب تونس ونجوم الفريق ياسين مرياح وفرجاني ساسي عقب الفوز على مدغشقر -
محمد بركات: منتخب تونس فرض سيطرته بأدائه الهجومي وأظهر خبرته الكبيرة -
محمد بركات: سعداء بكرة منتخب الجزائر.. ويمكن تقديم الأعذار لتونس التي تحسنت -
فرحة جماهير تونس بالتأهل لنصف نهائي كان 2019 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

أرباح "إكسترا" تقفز 59% بالربع الثاني لارتفاع المبيعات

Google+ Print
أرباح "إكسترا" تقفز 59% بالربع الثاني لارتفاع المبيعات أرباح "إكسترا" تقفز 59% بالربع الثاني لارتفاع المبيعات

الرياض ـ مباشر: ارتفعت أرباح الشركة المتحدة للإلكترونيات (إكسترا)، نحو 59 بالمائة، في الربع الثاني من 2019، مقارنة بالربع المماثل من 2018.

وكشفت النتائج التقديرية، للشركة على "تداول" اليوم الثلاثاء، ارتفاع صافي الربح إلى 72.5 مليون ريال بالربع الثاني من العام الحالي، مقابل 45.6 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي. 

وعزت الشركة ارتفاع صافي الأرباح لارتفاع المبيعات، مما أدى لارتفاع مجمل الربح بالإضافة الى زيادة هامش الربح على بعض المنتجات والخدمات.

وأشارت إلى أن ارتفاع صافي الربح يعود كذلك إلى إضافة أرباح بقيمة 17.2 مليون ريال نتيجة عقد المرابحة المبرم مع مصرف الراجحي لبيع جزء من محفظة الذمم المدينة الخاصة بعمليات البيع بالتقسيط.

وعلى أساس ربعي، قفزت أرباح الشركة 114.3 بالمائة، مقارنة بأرباح الربع السابق، التي بلغت 33.83 مليون ريال.

وعلى مستوى النصف الأول، ارتفعت أرباح الشركة إلى 106.3 مليون ريال مقابل 67.2 مليون ريال للنصف الأول من 2018، بنمو نسبته 58.18 بالمائة.

وارتفعت أرباح الشركة في الربع الأول من 2019، إلى نحو 33.83 مليون ريال، مقابل 21.57 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، بارتفاع نسبته 56.84 بالمائة.

ترشيحات:

التحالف: إحباط محاولة لميليشيا الحوثي باستهداف سفينة تجارية بالبحر الأحمر

الشورى السعودي يوجه 7 مطالب لهيئة تنمية الصادرات

فيديو..أمير مكة يعلن تخصيص أرض لمطار الحج والعمرة بمشروع الفيصلية

التعليم السعودية توقع 22 عقداً مع شركات ومستثمرين

"هدف": تسجيل 8.1 ألف مشروع بمنصة العمل الحر بالسعودية

التقاعد السعودية: برنامج "مساكن" يمول حتى عمر 75 سنة

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
23 أغسطس..السعودية تمنع استيراد علب السجائر التي لاتحمل أختامًا ضريبية

23 أغسطس..السعودية تمنع استيراد علب السجائر التي لاتحمل أختامًا ضريبية

بالفيديو : قتلى مدنيون بينهم أطفال بقصف للنظام على مخيم نازحين بإدلب

بالفيديو : قتلى مدنيون بينهم أطفال بقصف للنظام على مخيم نازحين بإدلب

صورة تاريخية تظهر فيها سفيرة السعودية في أمريكا... ما قصتها

صورة تاريخية تظهر فيها سفيرة السعودية في أمريكا... ما قصتها

بالفيديو... ملازم سوري يتصرف باحترام كبير أمام لواء عراقي

بالفيديو... ملازم سوري يتصرف باحترام كبير أمام لواء عراقي