أخبار عاجلة

هيكتور كوبر: الجزائر أدهشتني ومباراة تونس ومدعشقر استمرت 25 دقيقة -
تأخر موعد تسليم وثيقة الاتفاق لطرفي المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير -
تحليل أداء وخطة منتخب الجزائر أمام كوت ديفوار في ربع نهائي كأس إفريقيا -
ردود الأفعال بعد فوز الجزائر أمام كوت ديفوار في ربع نهائي كأس إفريقيا -
رابح ماجر: الجزائر تلعب بروح التتويج ببطولة إفريقيا 90 -
انطباعات أنيسيه أبيل لاعب منتخب مدغشقر عقب الهزيمة من تونس وتوديع أمم إفريقيا -
لقاءات خاصة مع مدرب منتخب تونس ونجوم الفريق ياسين مرياح وفرجاني ساسي عقب الفوز على مدغشقر -
محمد بركات: منتخب تونس فرض سيطرته بأدائه الهجومي وأظهر خبرته الكبيرة -
محمد بركات: سعداء بكرة منتخب الجزائر.. ويمكن تقديم الأعذار لتونس التي تحسنت -
فرحة جماهير تونس بالتأهل لنصف نهائي كان 2019 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

اعلان شركة زهرة الواحة للتجارة عن استلام مبانى وانشاءات المستودع المركزى

Google+ Print
اعلان شركة زهرة الواحة للتجارة عن استلام مبانى وانشاءات المستودع المركزى اعلان شركة زهرة الواحة للتجارة عن استلام مبانى وانشاءات المستودع المركزى
تفاصيل الإعلان تعلن شركة زهرة الواحة للتجارة عن استلام المبانى والانشاءات للمستودع المركزى والمقامة على اراضى تمتلكها الشركة بمساحة 37,000 متر مربع وبمساحة تخزينية 22,000 متر مربع، حيث بلغت تكلفة المبانى والانشاءات مبلغ 13,728,005 ريال سعودى تم تمويلها بنسبة 100% من التدفقات النقدية الذاتية للشركة.

وسوف يعمل المستودع باحدث انظمة التخزين الاوتوماتيكية والتى تقدر تكلفتها المبدئية بمبلغ 11.8 مليون ريال والمتعاقد عليها من عام 2016م مع شركة اليكتريك 80 الايطالية المتخصصة فى أنظمة التخزين وتداول المنتجات آليا، مما يساهم فى الاستغلال الأمثل لمساحة المستودع ومما ينعكس على زيادة القدرة التخزينية واستغلال الطاقة الانتاجية بشكل امثل على مدار العام وخاصة الفترات الغير موسمية لمقابلة زيادة الطلب، كما انه سوف يساهم فى العمليات اللوجستية، مما سوف يكون له الاثر فى تقليل التوالف وسرعة ودقة تداول المخزون وتقليل عدد العمالة بالمستودعات.

ومتوقع ان يتم تشغيل المستودع ونظام التخزين الاوتوماتيكي خلال ستة الى تسعة اشهر.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
بيانات التضخم الأمريكية وتقرير أوبك.. الأبرز في الأسواق العالمية اليوم

بيانات التضخم الأمريكية وتقرير أوبك.. الأبرز في الأسواق العالمية اليوم

محدث.. القيمة السوقية لأمازون تتراجع دون تريليون دولار عند الإغلاق

محدث.. القيمة السوقية لأمازون تتراجع دون تريليون دولار عند الإغلاق

محدث.."داو جونز" يغلق أعلى 27 ألف نقطة للمرة الأولى بتاريخه

محدث.."داو جونز" يغلق أعلى 27 ألف نقطة للمرة الأولى بتاريخه

مكافحة الفساد بالجزائر: تقدير حجم الأموال المهربة للخارج "صعب"

مكافحة الفساد بالجزائر: تقدير حجم الأموال المهربة للخارج "صعب"