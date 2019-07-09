اعلان شركة زهرة الواحة للتجارة عن استلام مبانى وانشاءات المستودع المركزى

تفاصيل الإعلان تعلن شركة زهرة الواحة للتجارة عن استلام المبانى والانشاءات للمستودع المركزى والمقامة على اراضى تمتلكها الشركة بمساحة 37,000 متر مربع وبمساحة تخزينية 22,000 متر مربع، حيث بلغت تكلفة المبانى والانشاءات مبلغ 13,728,005 ريال سعودى تم تمويلها بنسبة 100% من التدفقات النقدية الذاتية للشركة.

وسوف يعمل المستودع باحدث انظمة التخزين الاوتوماتيكية والتى تقدر تكلفتها المبدئية بمبلغ 11.8 مليون ريال والمتعاقد عليها من عام 2016م مع شركة اليكتريك 80 الايطالية المتخصصة فى أنظمة التخزين وتداول المنتجات آليا، مما يساهم فى الاستغلال الأمثل لمساحة المستودع ومما ينعكس على زيادة القدرة التخزينية واستغلال الطاقة الانتاجية بشكل امثل على مدار العام وخاصة الفترات الغير موسمية لمقابلة زيادة الطلب، كما انه سوف يساهم فى العمليات اللوجستية، مما سوف يكون له الاثر فى تقليل التوالف وسرعة ودقة تداول المخزون وتقليل عدد العمالة بالمستودعات.

ومتوقع ان يتم تشغيل المستودع ونظام التخزين الاوتوماتيكي خلال ستة الى تسعة اشهر.