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تعلن الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام 2019م

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تعلن الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام 2019م تعلن الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام 2019م
بند توضيح مقدمة قرر مجلس إدارة الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) في اجتماعه المنعقد بتاريخ 8 يوليو 2019م توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من عام 2019م وذلك على النحو التالي : تاريخ قرار مجلس إدارة الشركة 1440-11-05 الموافق 2019-07-08 اجمالي المبلغ الموزع 50 مليون ريال عدد الأسهم المستحقة للأرباح 50,000,000 سهم حصة السهم من التوزيع واحد ريال سعودي نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية % 10 تاريخ الأحقية على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الإستحقاق الإثنين الموافق 22 يوليو 2019م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. تاريخ التوزيع يوم الخميس 8 أغسطس 2019م معلومات اضافية هذا وسيتم صرف الأرباح بالتحويل المباشر إلى الحسابات البنكية المربوطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين عن طريق بنك الرياض وتهيب الشركة بمساهميها الكرام تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام الحسابات البنكية بالمحافظ الإستثمارية لضمان وصول أرباحهم دون تأخير، وفي حالة تعثر الإيداع عليهم مراجعة أي فرع من فروع بنك الرياض وإستلامها نقداً بموجب بطاقة الأحوال المدنية،

وفي حالة وجود أي استفسار في هذا الخصوص يرجى الاتصال هاتفياً بـبـنك الرياض على أي من أرقام الهاتف 8001222444 أو 920001816.

مباشر (اقتصاد)

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