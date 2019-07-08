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محدث.. سهم "آبل" يتراجع 2% بالختام مع توقعات سلبية

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محدث.. سهم "آبل" يتراجع 2% بالختام مع توقعات سلبية محدث.. سهم "آبل" يتراجع 2% بالختام مع توقعات سلبية

مباشر: انخفض سهم "آبل" بأكثر من 2 بالمائة عند نهاية تعاملات اليوم الإثنين، بعد توقعات سلبية بشأن أداء الشركة.

وجاء هبوط السهم بعد أن خفض "جون تشانغ" المحلل في شركة "روزنبلات سيكيوريتيز"  تصنيفه لسهم آبل من "محايد" إلى "البيع".

وأضاف المحلل بمذكرة للعملاء، اليوم الإثنين، أن آبل ستواجه تدهوراً أساسياً خلال فترة 6 إلى 12 شهراً المقبلة، وفقاً لشبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية.

وأوضح "تشانغ" أنه يتوقع أن تكون مبيعات أجهزة الآيفون الجديدة خلال الربع الثاني مخيبة للآمال، كما توقع تباطؤ زيادة مبيعات آي باد.

ومن المتوقع أن تعلن آبل عن نتائج أعمالها خلال الربع الثاني من العام الجاري في 30 يوليو/تموز الحالي.

وعند إغلاق الجلسة، تراجع سهم "آبل" بنحو 2.1 بالمائة إلى 200.02 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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