أخبار عاجلة

هيكتور كوبر: الجزائر أدهشتني ومباراة تونس ومدعشقر استمرت 25 دقيقة -
تأخر موعد تسليم وثيقة الاتفاق لطرفي المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير -
تحليل أداء وخطة منتخب الجزائر أمام كوت ديفوار في ربع نهائي كأس إفريقيا -
محمد بركات: منتخب تونس فرض سيطرته بأدائه الهجومي وأظهر خبرته الكبيرة -
محمد بركات: سعداء بكرة منتخب الجزائر.. ويمكن تقديم الأعذار لتونس التي تحسنت -
فرحة جماهير تونس بالتأهل لنصف نهائي كان 2019 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

العلاقة بين الأسهم الأمريكية وعوائد السندات تسجل أدنى مستوى بعام

Google+ Print

مباشر: ذكر محلل في بنك "كريدي سويس" أن العلاقة بين الأسهم الأمريكية وعوائد سندات الخزانة الحكومية سجلت أدنى مستوى في أكثر من عام.

وقال "ماندي زو" كبير استراتيجي مشتقات الأسهم بالبنك السويسري في مذكرة للعملاء اليوم الإثنين، أن العلاقة بين الأسهم وعوائد السندات تراجعت بأكثر من 60 نقطة مئوية الأسبوع الماضي لتصل إلى -16 بالمائة وهو أدنى مستوى منذ 18 مايو/أيار من العام الماضي، وفقاً لصحيفة "فايننشال تايمز".

وغالبًا في أوقات ارتفاع شهية للمخاطرة، يقوم المستثمرون ببيع السندات الحكومية، مما يؤدي إلى ارتفاع العوائد جنبًا إلى جنب مع سوق الأسهم.

ولكن حماس المستثمرين الأخير بشأن خفض معدل الفائدة المتوقع من قبل الاحتياطي الفيدرالي لتحفيز الاقتصاد الأمريكي ساعد في دفع الأسهم للارتفاع مع الضغط على عوائد الديون الحكومية، كما أن المخاوف بشأن النظرة الاقتصادية العالمية الأكثر غموضًا وتأثير الرسوم الجمركية قد دعمت سندات الخزانة.

وكانت الأسهم الأمريكية سجلت مستويات قياسية في جلسة الأربعاء الماضي، بعد أيام من اجتماع بين الرئيسين دونالد وشي جين بينغ والاتفاق على عودة المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

بينما تراجع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات عند 1.955 بالمائة في ذات اليوم، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

وبحلول الساعة 8:10 مساءً ارتفع عائد الديون الحكومية لآجل 10 سنوات إلى مستوى 2.047بالمائة، بينما تراجع الأسهم الأمريكية عند الإغلاق مع تراجع احتمالات خفض الفائدة بعد تقرير الوظائف القوي.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
جولدمان ساكس: تزايد مخاطر تدخل إدارة ترامب لإضعاف الدولار

جولدمان ساكس: تزايد مخاطر تدخل إدارة ترامب لإضعاف الدولار

ملكة جمال العراق تستنجد بترامب وتطلب منه الحماية

ملكة جمال العراق تستنجد بترامب وتطلب منه الحماية

8 الصبح – استقالة سفير بريطانيا لدى الولايات المتحدة بعد تسريب رسائل انتقد فيها إدارة دونالد ترامب

8 الصبح – استقالة سفير بريطانيا لدى الولايات المتحدة بعد تسريب رسائل انتقد فيها إدارة دونالد ترامب

تعليق ناري ل الاعلامي "تامر امين" علي الفيديو يجمع بين ترامب و تميم (اخر النهار)

تعليق ناري ل الاعلامي "تامر امين" علي الفيديو يجمع بين ترامب و تميم (اخر النهار)