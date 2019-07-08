العلاقة بين الأسهم الأمريكية وعوائد السندات تسجل أدنى مستوى بعام

مباشر: ذكر محلل في بنك "كريدي سويس" أن العلاقة بين الأسهم الأمريكية وعوائد سندات الخزانة الحكومية سجلت أدنى مستوى في أكثر من عام.

وقال "ماندي زو" كبير استراتيجي مشتقات الأسهم بالبنك السويسري في مذكرة للعملاء اليوم الإثنين، أن العلاقة بين الأسهم وعوائد السندات تراجعت بأكثر من 60 نقطة مئوية الأسبوع الماضي لتصل إلى -16 بالمائة وهو أدنى مستوى منذ 18 مايو/أيار من العام الماضي، وفقاً لصحيفة "فايننشال تايمز".

وغالبًا في أوقات ارتفاع شهية للمخاطرة، يقوم المستثمرون ببيع السندات الحكومية، مما يؤدي إلى ارتفاع العوائد جنبًا إلى جنب مع سوق الأسهم.

ولكن حماس المستثمرين الأخير بشأن خفض معدل الفائدة المتوقع من قبل الاحتياطي الفيدرالي لتحفيز الاقتصاد الأمريكي ساعد في دفع الأسهم للارتفاع مع الضغط على عوائد الديون الحكومية، كما أن المخاوف بشأن النظرة الاقتصادية العالمية الأكثر غموضًا وتأثير الرسوم الجمركية قد دعمت سندات الخزانة.

وكانت الأسهم الأمريكية سجلت مستويات قياسية في جلسة الأربعاء الماضي، بعد أيام من اجتماع بين الرئيسين دونالد ترامب وشي جين بينغ والاتفاق على عودة المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

بينما تراجع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات عند 1.955 بالمائة في ذات اليوم، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

وبحلول الساعة 8:10 مساءً ارتفع عائد الديون الحكومية لآجل 10 سنوات إلى مستوى 2.047بالمائة، بينما تراجع الأسهم الأمريكية عند الإغلاق مع تراجع احتمالات خفض الفائدة بعد تقرير الوظائف القوي.