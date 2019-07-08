محدث.. الدولار يتحول للارتفاع عالمياً لأعلى مستوى في 3 أسابيع

مباشر: تحول الدولار الأمريكي للارتفاع أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الاثنين، ليعاود الصعود لأعلى مستوى في 3 أسابيع، مع تراجع توقعات خفض معدلات الفائدة.

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن نمو ائتمان المستهلكين في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات خلال مايو/أيار الماضي.

ويترقب المستثمرون في ذلك الأسبوع أن يمنح جيروم باول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي ملاحظات حول وضع الاقتصاد وذلك من بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، إلى جانب بدء شهادته أمام الكونجرس حيث يناقش تقرير السياسة النقدية النصف السنوي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

كما من المقرر أن يكشف بنك الاحتياطي الفيدرالي في الأسبوع الجاري محضر اجتماعه الأخير.

وفي نهاية الأسبوع الماضي أعلنت الولايات المتحدة أن الاقتصاد أضاف 224 ألف وظيفة خلال يونيو/حزيران الماضي، بأكثر من التوقعات مما أدى إلى تقلص احتمالات خفض الفائدة.

وبحلول الساعة 7:30 مساءً بتوقيت جرينتش ارتفع الدولار أمام اليورو بنحو 0.1 بالمائة إلى 1.1209 دولار، كما ارتفع أمام الين بنسبة 0.3 بالمائة مُسجلاً 108.78 ين.

وزادت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0.07 بالمائة إلى 1.2512 دولار، كما صعدت أمام الفرنك السويسري بنحو 0.3 بالمائة إلى 0.9942 فرنك.

وخلال تلك الفترة ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة إلى 97.401 بعد أن سجل مستوى 97.419 هو الأعلى منذ 18 يونيو/حزيران الماضي.

وكانت العملة الأمريكية هبطت إلى مستوى 97.163 في وقت سابق من التعاملات.