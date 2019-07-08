ائتمان المستهلكين بالولايات المتحدة ينمو بأكثر من المتوقع

مباشر: نما ائتمان المستهلكين في الولايات المتحدة بأكثر من توقعات المحللين خلال مايو/أيار الماضي.

وأظهرت بيانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، اليوم الإثنين، أن الائتمان الاستهلاكي بالولايات المتحدة زاد بنسبة 5 بالمائة أو 17.1 مليار دولار على أساس سنوى في مايو/أيار الماضي، مقارنة مع 5.2 بالمائة أو 17.5مليار دولار في الشهر السابق له.

وكانت توقعات المحللين تُشير إلى نمو ائتمان المستهلكين الأمريكيين بنحو 15.2 مليار دولار خلال نفس الفترة.

وارتفع الائتمان المتجدد والذي يشمل بطاقات الائتمان بنسبة 8.2 بالمائة خلال مايو/أيار الماضي مقابل صعود بلغ 7.9 بالمائة في الشهر السابق له.

كما زاد الائتمان غير المتجدد "قروض الطلاب والسيارات" بنسبة 3.9 بالمائة خلال مايو/أيار الماضي، مقابل ارتفاع قدره 4.2 بالمائة في أبريل/ نيسان السابق له.

وبحلول الساعة 8:10 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة إلى 97.383.