محدث.. النفط يرتفع عند التسوية مع مراقبة التطورات الجيوسياسية

مباشر: ارتفعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات اليوم الاثنين، ووسط التوترات الجيوسياسية المتعلقة بإيران.

وجاء ارتفاع الخام الأمريكي مع تحذير إيران من أنها ستزيد قريباً من اليورانيوم المخصب لديها ليتجاوز حدود اتفاق 2015 ولكن مخاوف تباطؤ النمو العالمي ضغطت على المكاسب.

فيما طالب وزير الخارجية الإيراني بريطانيا بإطلاق سراح ناقلة النفط التي تم احتجازها في الأسبوع الماضي.

ومن ناحية أخرى، ذكر مسح حديث تراجع مستوى التزام أوبك باتفاقية خفض الإنتاج مع استقرار الإنتاج خلال الشهر الماضي.

وعند التسوية، زاد سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أغسطس/آب بنسبة 0.3 بالمائة مُسجلاً 57.66 دولار للبرميل.

وبحلول الساعة 6:55 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم سبتمبر/آيلول بنحو 0.4 بالمائة إلى 63.96 دولار للبرميل.