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مسح: تراجع مستوى التزام أوبك باتفاقية خفض الإنتاج خلال يونيو

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مسح: تراجع مستوى التزام أوبك باتفاقية خفض الإنتاج خلال يونيو مسح: تراجع مستوى التزام أوبك باتفاقية خفض الإنتاج خلال يونيو

مباشر: كشف مسح حديث عن تراجع ملحوظ في امتثال منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" لاتفاقية خفض الإنتاج خلال الشهر الماضي.

وذكر مسح لوكالة"ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس"، اليوم الإثنين، أن مستوى التزام أعضاء أوبك الـ11 باتفاق خفض الإنتاج تراجع إلى 104 بالمائة خلال يونيو/حزيران الماضي، مقارنة مع 117 بالمائة في مايو/أيار السابق له.

وكانت أوبك وحلفاؤها اتفقوا على خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً بداية من العام الجاري، كما وافقوا الشهر الحالي على تمديد الاتفاقية لمدة 9 أشهر مقبلة.

فيما أضافت الوكالة أن إنتاج أعضاء أوبك البالغ عددهم الـ14 عضواً سجل مستوى 30.09 مليون برميل يومياً حيث لم يشهد أي تغيير خلال الشهر الماضي عن مايو/أيار السابق له.

وأشار المسح إلى ارتفاع إنتاج من النفط بنحو 150 ألف برميل يومياً خلال الشهر الماضي ليصل إلى 9.85 مليون برميل يومياً وهو أعلى مستوى منذ مارس/أذار المنصرم.

كما ارتفع إنتاج نيجيريا إلى 1.97 مليون برميل يومياً خلال الشهر الماضي وهو أعلى مستوى منذ بداية 2015.

في حين ذكر المسح أن إنتاج إيران النفطي تراجع بمقدار 100 ألف برميل يومياً خلال الشهر الماضي، ليصل إلى 2.35 مليون برميل يومياً وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر/أيلول 1988.

مباشر (اقتصاد)

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