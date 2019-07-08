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ترامب ينتقد السفير البريطاني لدى واشنطن بعد أزمة التسريبات

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ترامب ينتقد السفير البريطاني لدى واشنطن بعد أزمة التسريبات ترامب ينتقد السفير البريطاني لدى واشنطن بعد أزمة التسريبات

مباشر: انتقد الرئيس الأمريكي دونالد السفير البريطاني في واشنطن، بعد  تسريب بريد إلكتروني يهاجم فيه البيت الأبيض.

وتحقق وزارة الخارجية البريطانية في التسريب بعد أن ذكرت صحيفة "ذا ميل أون صنداي" البريطاني أن سفير المملكة المتحدة لدى واشنطن وصف ترامب بأنه "غير كفء"في تعليقات إلى كبار المسؤولين في بريطانيا.

وقال ترامب للصحفيين يوم الأحد في إشارة إلى السفير البريطاني: "لسنا من المعجبين بهذا الرجل، ولم يخدم المملكة المتحدة بشكل جيد".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "يمكنني أن أقول أشياء عنه، لكنني لا أريد ذلك".

ومن جانبه، قال وزير التجارة البريطاني "ليام فوكس" إن هذه التسريبات قد تضر العلاقة مع الولايات المتحدة، واصفاً إياها بأنها غير أخلاقية وغير مهنية.

مباشر (اقتصاد)

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