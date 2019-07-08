محدث.. الذهب يتحول للهبوط عند التسوية مع ارتفاع الدولار

مباشر: تحولت أسعار الذهب للهبوط عند تسوية تعاملات اليوم الإثنين، مع ارتفاع الدولار الأمريكي وسط تراجع احتمالات خفض الفائدة.

ويأتي الهبوط الطفيف للمعدن الأصفر مع تقلص احتمالات خفض الفائدة بمعدل كبير بعد تقرير الوظائف الأمريكية القوي.

ومن المتوقع أن يقدم رئيس الاحتياطي الفيدرالي إشارات إضافية بشأن النظرة المستقبلية على المدى القريب حيال السياسة النقدية في وقت لاحق من هذا الأسبوع خلال شهادته شبه السنوية أمام الكونجرس الأمريكي حول الاقتصاد.

وكان المعدن النفيس ارتفع نحو 10 دولارات خلال الجلسة مع تراجع الدولار، قبل أن يتحول المعدن للهبوط في الجزء الأخير من التداولات.

وفي سياق التوترات الجيوسياسية، حذرت إيران أمس الأحد من أنها ستقوم بتعزيز تخصيب اليورانيوم بأكثر من الحد الأقصى المحدد في اتفاقية 2015 النووية.

وعند تسوية الجلسة، انخفض سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر أغسطس/آب بنحو 10 سنتات ليصل إلى 1400 دولار للأوقية، بعد أن سجل مستوى 1409.90 دولار للأوقية خلال الجلسة.

وبالنسبة لسعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر، فانخفض بنسبة 0.2 بالمائة في تمام الساعة 5:45 مساءً بتوقيت جرينتش، ليسجل 1396.64 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنسبة هامشية 0.07 بالمائة إلى 97.350.