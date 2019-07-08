أخبار عاجلة

هيكتور كوبر: الجزائر أدهشتني ومباراة تونس ومدعشقر استمرت 25 دقيقة -
تأخر موعد تسليم وثيقة الاتفاق لطرفي المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير -
تحليل أداء وخطة منتخب الجزائر أمام كوت ديفوار في ربع نهائي كأس إفريقيا -
ردود الأفعال بعد فوز الجزائر أمام كوت ديفوار في ربع نهائي كأس إفريقيا -
رابح ماجر: الجزائر تلعب بروح التتويج ببطولة إفريقيا 90 -
انطباعات أنيسيه أبيل لاعب منتخب مدغشقر عقب الهزيمة من تونس وتوديع أمم إفريقيا -
لقاءات خاصة مع مدرب منتخب تونس ونجوم الفريق ياسين مرياح وفرجاني ساسي عقب الفوز على مدغشقر -
محمد بركات: منتخب تونس فرض سيطرته بأدائه الهجومي وأظهر خبرته الكبيرة -
محمد بركات: سعداء بكرة منتخب الجزائر.. ويمكن تقديم الأعذار لتونس التي تحسنت -
فرحة جماهير تونس بالتأهل لنصف نهائي كان 2019 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

محدث.. الذهب يتحول للهبوط عند التسوية مع ارتفاع الدولار

Google+ Print
محدث.. الذهب يتحول للهبوط عند التسوية مع ارتفاع الدولار محدث.. الذهب يتحول للهبوط عند التسوية مع ارتفاع الدولار

مباشر: تحولت  الذهب للهبوط عند تسوية تعاملات اليوم الإثنين، مع ارتفاع الدولار الأمريكي وسط تراجع احتمالات خفض الفائدة.

ويأتي الهبوط الطفيف للمعدن الأصفر مع تقلص احتمالات خفض الفائدة بمعدل كبير بعد تقرير الوظائف الأمريكية القوي.

ومن المتوقع أن يقدم رئيس الاحتياطي الفيدرالي إشارات إضافية بشأن النظرة المستقبلية على المدى القريب حيال السياسة النقدية في وقت لاحق من هذا الأسبوع خلال شهادته شبه السنوية أمام الكونجرس الأمريكي حول الاقتصاد.

وكان المعدن النفيس ارتفع نحو 10 دولارات خلال الجلسة مع تراجع الدولار، قبل أن يتحول المعدن للهبوط في الجزء الأخير من التداولات.

وفي سياق التوترات الجيوسياسية، حذرت إيران أمس الأحد من أنها ستقوم بتعزيز تخصيب اليورانيوم بأكثر من الحد الأقصى المحدد في اتفاقية 2015 النووية.

وعند تسوية الجلسة، انخفض سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر أغسطس/آب بنحو 10 سنتات ليصل إلى 1400 دولار للأوقية، بعد أن سجل مستوى 1409.90 دولار للأوقية خلال الجلسة.

وبالنسبة لسعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر، فانخفض بنسبة 0.2 بالمائة في تمام الساعة 5:45 مساءً بتوقيت جرينتش، ليسجل 1396.64 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنسبة هامشية 0.07 بالمائة إلى 97.350.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
ارتفاع يتجاوز التوقعات لأسعار المستهلكين بالولايات المتحدة خلال يونيو

ارتفاع يتجاوز التوقعات لأسعار المستهلكين بالولايات المتحدة خلال يونيو

بنك إنجلترا: البريكست دون اتفاق يهدد بتراجع الإسترليني وأسعار المنازل

بنك إنجلترا: البريكست دون اتفاق يهدد بتراجع الإسترليني وأسعار المنازل

8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ11-7-2019

8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ11-7-2019

ارتفاع أسعار النفط لأعلى مستوى بـ6 أسابيع قبيل تقرير أوبك

ارتفاع أسعار النفط لأعلى مستوى بـ6 أسابيع قبيل تقرير أوبك