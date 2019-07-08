"جي.بي.مورجان" يحذر من موجة بيعية بسوق السندات قد تمتد للأسهم

مباشر: قال بنك "جي.بي.مورجان" إن هناك مخاطر كبيرة بشأن حدوث عمليات بيع مفاجئة في سوق السندات قد تجتاح أيضاً أسواق الأسهم.

وذكر البنك في مذكرة صادرة يوم الجمعة أن الزيادة التدرجية في تقلبات السندات والتدهور في سيولة السوق ومراكز المستثمرين المعرضة للخطر يرفع من "نوبة غضب السندات"، بالنظر إلى المستوى المنخفض لعوائدها، بحسب وكالة "بلومبرج".

وتابعت المذكرة: "البيئة الحالية تذكرنا بنوبات من ارتفاع التقلبات المفاجئ مثل التي حدثت في 2013".

وأضافت المذكرة: "أي عمليات بيع مفاجئة من غير المحتمل أن تمثل فرصة مواتية لصعود الأسهم، بالنظر إلى الدعم الذي تلقته أسواق الأسهم من الارتفاع القوي في سوق السندات خلال الأشهر القليلة الماضية".

وفي الأسبوع الماضي انخفضت عوائد السندات العالمية، فتراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات لأدنى مستوى منذ 2016، كما أن عائد السندات الألمانية لنفس فترة الاستحقاق تراجع أدنى معدل ودائع البنك المركزي الأوروبي للمرة الأولى على الإطلاق