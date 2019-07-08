سهم "دويتشه بنك" يتراجع 5% مع إعلان خطة إعادة هيكلة

مباشر: تراجع سهم "دويشته بنك" بأكثر من 5 بالمائة عند ختام تعاملات اليوم الإثنين، مع إعلان البنك الألماني خطة إعادة هيكلة.

ويعتزم دويتشه بنك خفض 18 ألف وظيفة بحلول العام المقبل في ظل استهدافه تخفيض التكاليف المعدلة إلى 17 مليار يورو بحلول 2022.

كما يخطط البنك الألماني لخفض توزيعات الأرباح على المساهمين عن العامين الجاري والمقبل، مع عزمه التخارج من أعمال بيع وتداول الأسهم.

وبالإضافة إلى ذلك، يعمل دويتشه بنك على خفض أحجام عملية الدخل الثابت، وتسريع عملية إنهاء التواجد في محفظته الحالية غير الاستراتيجية.

ومن المقرر أن يعلن البنك الألماني أداءه المالي عن الربع الثاني من العام الجاري في 25 يوليو/ تموز الجاري مع توقعات بتسجيل خسائر تبلغ 2.8 مليار يورو.

وعند إغلاق الجلسة، هبط سهم "دويشته بنك " بنسبة 5.4 بالمائة إلى 6.79 يورو.