محدث.. الأسهم الأوروبية تهبط بالختام مع تراجع احتمالات خفض الفائدة

مباشر: غلب الهبوط على مؤشرات الأسهم الأوروبية في نهاية تعاملات اليوم الإثنين، مع تراجع "وول ستريت" وسط تقلص توقعات قيام الفيدرالي بخفض الفائدة.

وجاءت غالبية القطاعات والبورصات الرئيسية داخل المنطقة الحمراء في نهاية جلسة اليوم بالتزامن مع تراجع ملحوظ للأسهم الأمريكية خلال التعاملات.

وتراجعت أسهم البنوك نحو 1 بالمائة بقيادة سهم دويتشه بنك الذي تهاوى بأكثر من 5 بالمائة، مع إعلان البنك استعداده للقيام بعملية إصلاح رئيسية.

وبحسب تقرير الوظائف، فإن الاقتصاد الأمريكي أضاف 224 ألف وظيفة خلال شهر يونيو/حريزان الماضي مقابل التوقعات البالغة 162 ألف وظيفة وهو ما ساهم في تقويض آمال خفض الفائدة.

وكانت أسواق الأسهم العالمية تلقت دعماً قوياً من تزايد احتمالات قيام الفيدرالي بخفض معدلات الفائدة لمستويات قياسية متدنية من أجل تعزيز النمو الاقتصادي.

وفي بيانات اقتصادية، تراجعت ثقة المستثمرين في اقتصاد منطقة اليورو لأدنى مستوى في 5 سنوات، بينما ارتفع فائض الميزان التجاري الألماني بعكس التقديرات.

وعند نهاية التعاملات، استقر مؤشر "ستوكس 600" عند 389.9 نقطة، كما استقر مؤشر "فوتسي" البريطاني مسجلاً 7549.2 نقطة.

وشهد مؤشر "داكس" الألماني خسائر بنسبة 0.2 بالمائة ليهبط إلى 12543.5 نقطة فيما سجل مؤشر "كاك" الفرنسي انخفاضاً هامشياً بلغ 0.08 بالمائة إلى 5589.1 نقطة.

وبحلول الساعة 4:07 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنحو 0.1 بالمائة عند 1.1209 دولار.