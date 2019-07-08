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مسح: الشركات البريطانية تخفض استثماراتها مع مخاوف البريكست

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مسح: الشركات البريطانية تخفض استثماراتها مع مخاوف البريكست مسح: الشركات البريطانية تخفض استثماراتها مع مخاوف البريكست

مباشر: كشفت نتائج مسح حديث بأن الشركات البريطانية باتت أكثر قلقاً من أيَ وقت آخر حيال البريكست منذ الاستفتاء في منتصف عام 2016.

وأوضحت نتائج المسح الذي أجرته شركة الاستشارات المالية "ديلويت" لكبار المسؤولين الماليين الصادرة اليوم الإثنين، أن الشركات البريطانية تخطط لتقليص حجم استثماراتها وعمليات التوظيف.

ووجد الاستطلاع أن 83 بالمائة من كبار المديرين الماليين للشركات يعتقدون أن مغادرة المملكة المتحدة لعضوية الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يضر بيئة الأعمال البريطانية على المدى الطويل.

في حين يرى 4 بالمائة من الخاضعين للمسح أن هذا الوقت جيد لتحمل المزيد من مخاطر الميزانية العمومية، وهي أدنى نسبة مئوية منذ انهيار بنك "ليمان براذرز" في عام 2008 والذي تسبب في حدوث الأزمة المالية العالمية.

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شهية المخاطرة لدى الشركات البريطانية - (المصدر: مسح ديلويت)

وكان نمو بريطانيا تباطأ بشكل حاد بعد بداية قوية في بداية عام 2019 على خلفية استعداد الشركات لموعد البريكست الأساسي الذي كان من المقرر أن يُنفذ في مارس/آذار الماضي قبل تمديده حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

ويتوقع نحو ثلثي كبار المسؤولين الماليين خفض تعيينات الوظائف في فترة الثلاث سنوات المقبلة نتيجة البريكست و47 بالمائة يتوقعون تقليص الإنفاق الرأسمالي.

ولقد أجري مسح شركة "ديلويت" في الفترة من 12 وحتى 28 يونيو/حريزان الماضي لنحو 79 مدير مالي من بينهم 48 من شركات مدرجة في البورصة البريطانية.

وبحلول الساعة 1:55 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة تزيد عن 0.1 بالمائة ليهبط إلى 1.2504 إسترليني.

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أولويات الشركات البريطانية في الإثنى عشرة شهراً القادمة - (المصدر: مسح ديلويت)

مباشر (اقتصاد)

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