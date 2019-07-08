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موسك: نسعى لتكنولوجيا آمنة بنسبة 99.9% للسيارات ذاتية القيادة

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مباشر: قال إيلون موسك الرئيس التنفيذ لشركة "تسلا" إن الشركة تحتاج إلى الكثير من العمل الجاد حتى تتمكن من إصدار التاكسي الذكي في عام 2020.

وفي تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أمس الأحد قال موسك: "هناك جهد ضخم مطلوب تنفيذه للحصول على تكنولوجيا آمنة بنسبة 99.9999 بالمائة".

وأضاف موسك: "التقاطعات مع إشارات المرور المعقدة ومواقف السيارات في مراكز التسوق هي أكبر تحديات البرمجيات، تعمل وحدة التطوير بالفعل على هذه السيناريوهات".

وفي أبريل/نيسان الماضي أعلن موسك خطة لمشروع إتاحة مليون سيارة تاكسي ذكي على الطريق في 2020.

وحدد موسك الموعد المحدد لإصدار سيارة التاكسي الجديدة مشيراً إلى أنها ستكون جاهزة بحلول نهاية العام القادم.

مباشر (اقتصاد)

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