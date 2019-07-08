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مشاريع الفيصلية وترقيات التعليم تتصدر نشرة أخبار "مباشر" بالسعودية..اليوم

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الرياض - مباشر: شهدت المملكة العربية ، اليوم الاثنين، عدداً من الأحداث الهامة على الصعيد المحلي؛ تصدرها إعلان أمير منطقة مكة تفاصيل جديدة عن مشروع الفيصلية أهمها تخصيص أرض لمطار الحج والعمرة، إلى جانب صدور توجيهات بحركة ترقيات جديدة بوزارة التعليم.

وعلى مستوى سوق الأسهم، تراجعت أرباح "المتقدمة" بنسبة 22 بالمائة خلال الربع الثاني من 2019، وحصلت شركة "إعادة" على تصنيف "A3" من موديز، وأخيرا أنهى المؤشر العام تعاملات اليوم على ارتفاع معاودا المكاسب وسط تحسن بالسيولة.

ويرصد "مباشر" أبرز الأحداث التي شهدتها المملكة اليوم وقرارات وتطورات سوق الأسهم كالتالي:

17 يوليو.. إلزام محطات الوقود بالسعودية بتوفير الدفع الإلكتروني

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وزير التعليم السعودي يوجه بترقية 4.9 ألف موظف وموظفة

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العمل السعودية تدشن برنامجاً للرقابة على التأشيرات بموسم الحج

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الهيئة الملكية بالجبيل توقع اتفاقية لتأسيس حاضنة صناعية

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الشورى السعودي يوجه 7 مطالب لهيئة تنمية الصادرات

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ارتفاع جماعي لأسهم الأسمنت بالسوق السعودي.. و"تبوك" في الصدارة

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"هيئة الاتصالات":أكثر من 29 مليون اشتراك بخدمات النطاق العريض بالسعودية

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"الأهلي كابيتال" تعلن توقعاتها لأرباح 44 شركة مُدرجة بالسوق السعودي

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الموانئ السعودية: مناولة 21 مليون طن من البضائع خلال يونيو

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التقاعد السعودية: برنامج "مساكن" يمول حتى عمر 75 سنة

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هيئة المساحة: لا تأثير للهزة الأرضية بالخليج على السعودية

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"هدف": تسجيل 8.1 ألف مشروع بمنصة العمل الحر بالسعودية

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المياه الوطنية: انتهاء حالة الطوارئ وعودة ضخ المياه لمحافظات الشرقية

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التعليم السعودية توقع 22 عقداً مع شركات ومستثمرين

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أمير مكة: إنشاء مطار للحج والعمرة في مشروع الفيصلية

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فيديو..أمير مكة يعلن تخصيص أرض لمطار الحج والعمرة بمشروع الفيصلية

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التفاصيل الكاملة لجلسة مجلس الشورى السعودي اليوم

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الملك سلمان يصدر أمراً بتعيين 17 قاضياً بديوان المظالم

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المؤشر السعودي يعاود مكاسبه.. وسط تحسن السيولة

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مباشر (اقتصاد)

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