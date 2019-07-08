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بالفيديو والصور... جسر خليجي يسجل رقما قياسيا

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بالفيديو والصور... جسر خليجي يسجل رقما قياسيا بالفيديو والصور... جسر خليجي يسجل رقما قياسيا

نشرت المؤسسة عبر حسابها في "تويتر"  بلغ معدل زمن عبور المسافرين لمناطق الإجراءات باتجاه البحرين للأيام الثلاثة بحدود 36 دقيقة خلال أوقات الذروة في الفترة بين الساعة العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساء، وسجل يوم الخميس 4 يوليو/ تموز أعلى زمن لعبور المسافرين باتجاه البحرين بلغ 60 دقيقة.

وأشادت المؤسسة بجهود جميع الإدارات العاملة في الجانبين السعودي والبحريني التي أسهمت في التعامل بصورة مميزة مع الأعداد الكبيرة من المسافرين بكفاءة عالية، نتج عنها خفض زمن العبور خلال أوقات الذروة في أيام نهاية الأسبوع.

يشار إلى أن أن جسر الملك فهد البحري، الرابط بين والبحرين، يبلغ طوله نحو 25 كيلو متراً وعرضه 23.2 متر، وافتتح رسمياً في 25 نوفمبر 1986، وقد أطلق عليه الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة اسم جسر الملك فهد خلال الافتتاح نسبة إلى الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود.

وأسـهم هذا الجسر في تحقق العديد من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للبلدين الشقيقين، السعودية والبحرين، وكذلك لدول مجلس التعاون الخليجي.

SputnikNews

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