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جولدمان ساكس: صعود إنتاج النفط الأمريكي سيتجاوز نمو الطلب العالمي

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جولدمان ساكس: صعود إنتاج النفط الأمريكي سيتجاوز نمو الطلب العالمي جولدمان ساكس: صعود إنتاج النفط الأمريكي سيتجاوز نمو الطلب العالمي

مباشر: يرى بنك "جولدمان ساكس" أنه من المرجح أن تتجاوز وتيرة نمو إنتاج الولايات المتحدة من النفط حجم زيادة الطلب العالمي حتى عام 2020 على الأقل.

وتوقع البنك الأمريكي في مذكرة نقلتها وكالة "رويترز"، أمس الأحد، أن ينمو إنتاج النفط الأمريكي بنحو 1.3 و1.2 مليون برميل يومياً في عامي 2019 و2020 على الترتيب.

وتعتبر هذه التقديرات أقل من توقعات "جولدمان ساكس" بشأن نمو الطلب العالمي والبالغة 0.8 و1.6 مليون برميل يومياً على التوالي في نفس الفترة المقارنة.

وأبقى البنك تقديراته لمتوسط سعر خامي برنت ونايمكس خلال العام المقبل عند 60 و 55.50 دولار للبرميل على الترتيب.

واتفقت أوبك ومنتجي الخام من خارج المنظمة في الأسبوع الماضي على تمديد اتفاقية خفض مستويات الإنتاج لمدة 9 أشهر قادمة تنتهي في مارس/آذار 2020.

وبحلول الساعة 12:26 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر سعر خامي "برنت" و"نايمكس" عند 64.26 و57.49 دولار للبرميل على الترتيب.

مباشر (اقتصاد)

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