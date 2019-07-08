تباين أداء الأسواق الخليجية بالختام.. وسط ترقب لنتائج أعمال الشركات

الرياض- مباشر: تباين أداء بورصات الأسواق الخليجية خلال تعاملات اليوم الاثنين، وتصدر سوق دبي المالي الارتفاع من بين خمسة أسواق مرتفعة، في حين تراجع أداء بورصتين آخرتين، وسط ترقب لنتائج أعمال الشركات عن الربع الثاني.

وتصدر سوق دبي المالي ارتفاعات الأسواق تزامناً مع ارتفاع أسهم قيادية في مقدمتها سهم إعمار العقارية لتخالف البورصة أداء أسواق المنطقة، بنسبة 0.29 بالمائة، بما يوازي 7.57 نقطة بالغاً 2656.16 نقطة، متجاهلاً أداء الجلسة الماضية.

تاسي

وأنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، "تاسي" جلسة اليوم الاثنين، باللون الأخضر، ليعاود مكاسبه بعد جلستين من التراجع، وسط تحسن ملحوظ للسيولة، مقارنة بالجلسة السابقة.

وأغلق المؤشر العام للسوق "تاسي" مرتفعا 0.18 بالمائة، بمكاسب بلغت 15.9 نقطة، صعد بها إلى مستوى 8,827.01 نقطة.

وارتفعت قيم التداول إلى 2.58 مليار ريال، مقابل 1.84 مليار ريال بالجلسة السابقة، بكميات تداول بلغت 116.16 مليون سهم، مقابل 89.28 مليون سهم بجلسة أمس الأحد.

وأنهت البورصة الكويتية تعاملات يوم الاثنين باللون الأخضر، بعد أن ارتفعت مؤشراتها الرئيسية بشكل جماعي للجلسة الثالثة على التوالي بدعم من زخم التداولات بشكل لافت لتُسجل السيولة ثاني أنشط قيمة تداول في 2019.

وسجل المؤشر العام للبورصة ارتفاعاً اليوم بنسبة 0.18 بالمائة بإقفاله عند مستوى 6017.39 نقطة رابحاً 11.1 نقطة. كما ارتفع المؤشران الأول والرئيسي بواقع 0.16 و0.26 بالمائة على الترتيب.

وزادت السيولة اليوم بنحو 64 بالمائة لتصل إلى 75.64 مليون دينار مقابل 46.14 مليون دينار بالأمس. كما ارتفعت أحجام التداول 35.5 بالمائة إلى 238.87 مليون سهم مقابل 176.32 مليون سهم بجلسة الأحد.

سوق مسقط

وفي سوق مسقط للأوراق المالية أنهى المؤشر العام تعاملات اليوم على ارتفاع بنسبة 0.16 بالمائة، بإقفاله عند مستوى 3822.81 نقطة، رابحاً 6.07 نقطة، مقارنة بمستوياته بنهاية جلسة أمس الأحد.

ودعم المؤشر العام، اليوم، ارتفاع أسهمه القيادية؛ ليصعد عمان للاستثمارات 2.3 بالمائة، وصحار الدولي 1.89 بالمائة، كما ارتفع جلفار للهندسة 1.27 بالمائة.

وسجل المؤشر العام لسوق أبوظبي المالي بنهاية جلسة اليوم الاثنين ارتفاعاً مدفوعاً بقطاع العقارات والطاقة، بنسبة 0.15 بالمائة إلى مستوى 5010.55 نقطة ليربح من خلالها 7.26 نقطة.

وبلغت أحجام التداول 45.1 مليون سهم، بسيولة وصلت إلى 194.15 مليون درهم، من خلال تنفيذ صفقات بلغت 1081 صفقة.

بورصة قطر

وفي المقابل اختتمت بورصة قطر تعاملات اليوم الاثنين على انخفاض للجلسة الثالثة على التوالي، متأثرة بتراجع 6 قطاعات، وسط نمو بالتداولات.

وهبط المؤشر العام بنسبة 0.72 بالمائة، ليصل إلى النقطة 10442.87، خاسراً 75.33 نقطة عن مستويات أمس الأحد.

وإرتفعت التداولات اليوم؛ إذ صعدت السيولة إلى 192.54 مليون ريال، مقارنة بـ40.34 مليون ريال بالأمس، كما زادت الكميات بـ63.97 مليون سهم، علماً بانها كانت تبلغ 57.47 مليون سهم في الجلسة السابقة.

توقعات

وقال محللون لـ"مباشر" إن نتائج الربع الثاني من العام الجاري ستتحكم بشكل كبير خلال الفترة المقبلة بمعنويات المستثمرين، أكثر من واقع التأثر من العوامل الخارجية، مرجحين ظهور نتائج أكثر تفاؤلاً بالقطاع البنكي بعد تثبيت أسعار الفائدة، وفي المقابل، توقعوا تفاوتاً في نتائج شركات العقار.

وفي جلسة أمس الأحد، تباين أداء بورصات الخليج وتصدر التراجعات السوق السعودي بنسبة 0.4 بالمائة وذلك بسبب انخفاض أرباح شركة المراعي للصناعات الغذائية وضعف أداء الأسهم القيادية، فيما واصلت بورصة الكويت مكاسبها لسابع جلسة على التوالي بدعم من تحرك إم.إس.سي.آي لمؤشرات الأسواق مؤخراً لترقية أسهم كويتية إلى سوق ناشئة.

ورجح محللون لـ"مباشر" أن يتجه مستثمرو الأسواق الخليجية إلى المزيد من المراقبة خلال الأسبوع وسط انتظار الأسواق العالمية محضر الفيدرالي بشأن الفائدة وشهادة محافظ المركزي الأمريكي أمام الكونجرس والتوجهات بشأن الفائدة.

وقال المحلل الفني محمد الميموني، إن أسواق الخليج تتهيأ إلى موسم من المكاسب القوية مع نهاية الشهر الجاري ومستهل أغسطس/ آب، مع بدء إم.إس.سي.آي المرحلة الثانية من إدراج أسهم سعودية إلى مؤشرها للأسواق الناشئة، موضحاً أن ذلك قد يضيف تدفقات أخرى من الأموال الأجنبية بما يتراوح بين 6.3 - 8.2 مليار دولار تقريباً.

بورصة البحرين

وانخفضت بورصة البحرين في نهاية جلسة اليوم الاثنين، تزامناً مع هبوط قطاع البنوك التجارية.

ونزل المؤشر العام للبورصة بنسبة 0.27 بالمائة، بما يُوازي 4.23 نقطة، لتنهي عند مستوى 1532.83 نقطة، مقابل 1537.05 نقطة بختام جلسة الأمس.

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