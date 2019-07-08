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بالصور... الملك سلمان يستقبل صحفيين وكتاب في القصر ويبلغهم توجيهات "مهمة"

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© REUTERS / TASNIM NEWS AGENCY

أفادت وكالة الأنباء الرسمية "واس" بأن الجميع "استمع خلال الاستقبال إلى توجيهات خادم الحرمين الشريفين حول أهمية الإعلام ودوره في إبراز المكانة اللائقة للمملكة بوصفها بلد الحرمين الشريفين، ومهبط الرسالة، وما تقدمه من خدمات وتسهيلات لحجاج ومعتمري بيت الله الحرام وزوار مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم".

وأكد الملك سلمان "ضرورة بذل المزيد من الجهود لنقل رسالة المملكة وجهودها وإسهاماتها البناءة بمختلف المجالات إقليميا ودولياً".

يذكر أن الملك سلمان أمر أمس الأحد باستضافة 1000 حاج وحاجة من أسر وذوي شهداء فلسطين لأداء فريضة الحج هذا العام 1440هـ، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد سنويا.و​أعلن ذلك المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الوزير الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، في تصريح صحفي بهذه المناسبة، رفع في مستهله شكره وتقديره للملك سلمان، على هذه اللفتة الكريمة تجاه فلسطين وشعبها الشقيق، واصفا هذه الاستضافة بأنها امتداد لأعماله الخيرة التي يتعاهد بها أشقاءهم من أبناء فلسطين، بحسب صحيفة "تواصل" السعودية.

وذكر آل الشيخ أن هذه الاستضافة تأتي في سياق تعاهد قادة هذه البلاد المباركة أشقاءهم في فلسطين التي تمثل قضيتها ثوابت أساسية راسخة عبر عقود من الزمان.

وأكد آل الشيخ أن الوزارة ستعمل عاجلا عبر وكالتها المختلفة لإنفاذ الأمر الكريم من خلال متابعة إجراءاتهم عبر سفارات المملكة في والأردن، وإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بقدومهم للأراضي السعودية عبر طائرات خاصة مع تقديم كافة التسهيلات والخدمات لهم ليؤدوا فريضة الحج بكل يسر وسهولة.

SputnikNews

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