صفقة اليوم .. اشترك في Slideshop مدى الحياة بخصم 98% لتصميم عروض تقديمية مذهلة 

تتضمن هذه الصفقة:

الوصول مدى الحياة إلى مكتبة Slideshop

أكثر من 15 ألف قالب من قوالب العروض التقديمية الجاهزة

(البوربوينت) PowerPoint، و(شرائح جوجل) Google Slides، و(كينوت) Keynote

تشمل التحديثات، والتصاميم الحديثة، وعدد مرات التنزيل غير المحدودة

التوفر: أونلاين

السعر الأصلي قبل الخصم: 2940 دولارًا

السعر الحالي بعد الخصم: 39.99 دولارًا فقط!

نسبة الخصم: 98%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

لا شك أن (عرض الشرائح) Slideshow؛ يعتبر هو الأساس في أي عرض تقديمي ناجح، سواء كنت تقوم باستعراض الأرباح السنوية لرؤسائك من خلال (البوربوينت) PowerPoint، أو تحاول إقناع مستثمر ما بتمويل مشروعك الناشيء، أو تحاول إقناع فريقك للعمل بجدية أكبر، أو تقدم تقريرًا أمام زملائك، فإن وجود عرض شرائح جذاب ومليء برسومات فريدة من نوعها سيكون هو مفتاح نجاحك.

المشكلة الوحيدة هي أن إنشاء شرائح مميزة للعرض التقديمي من نقطة الصفر يتطلب جهدًا كبيرًا، كما أنه يستهلك الكثير من الوقت بشكل لا يصدق.

يمكنك زيادة الإنتاجية، وتوفير الوقت في كل عرض تقديمي هام من خلال الاشتراك مدى الحياة في Slideshop. عادةً ما يصل سعره إلى 2500 دولارِِ، ولكن الآن يتوفر اشتراك مدى الحياة بخصم يصل إلى 98 في المئة من سعره المعتاد؛ ليصبح بسعر 39.99 دولارًا فقط لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

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يساعدك Slideshop في إنشاء عروضك التقديمية بشكل أسرع، فضلاً عن إمكانية جذب انتباه جمهورك بسهولة باستخدام أكثر من 15 ألف قالب من قوالب العروض التقديمية الجاهزة مسبقًا للتخطيط، والأعمال التجارية، والبيانات المصورة أو الصور البيانية infographics، وغيرها، ويمكنك تصفح المجموعة الكاملة من هنا.

جميع القوالب متوافقة مع (البوربوينت) PowerPoint، و(شرائح جوجل) Google Slides، و(كينوت) Keynote، وتتميز بالتصميم الحديث، والتنزيلات غير المحدودة، كما يمكنك تخصيص كل قالب لعرضك التقديمي مع أدوات التحرير البسيطة.

تعتمد العديد من الجامعات الرائدة على منصة Slideshop، وكذلك شركات التكنولوجيا مثل: سامسونج، و(سيمنز) Siemens، (آي بي أم) IBM، و(لوريال) L’Oreal، وNike، وAT&T، وغير ذلك الكثير.