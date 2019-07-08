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إيران تطالب بريطانيا بإطلاق سراح ناقلة النفط المحتجزة

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مباشر: طالب وزير الخارجية الإيراني المملكة المتحدة بإطلاق سراح ناقلة النفط التي تم احتجازها فوراً.

وفي تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الاثنين قال محمد جواد ظريف: "احتجاز بريطانيا لناقلة نفط إيرانية هو خطر لم يسبق له مثيل"، مطالبها بإنهاء تلك المسألة في الحال.

وأضاف ظريف: "إيران ليست عضو في الاتحاد الأوروبي ولا تخضع لأي حظر أوروبي، وعلى حد علمي الاتحاد الأوروبي كان ضد تجاوز الولاية القضائية للحدود الوطنية".

وتابع وزير خارجية إيران: "الأسر غير القانوني من جانب بريطانيا للنفط الإيراني يعتبر قرصنة".

وكان قائد في الحرس الثوري الإيراني هدد يوم الجمعة باحتجاز سفينة بريطانية ردا على احتجاز مشاة البحرية الملكية البريطانية لناقلة نفط إيرانية عملاقة في جبل طارق يوم الخميس.

مباشر (اقتصاد)

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