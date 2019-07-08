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سهم "آبل" يتراجع 2.5% مع توقعات سلبية

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سهم "آبل" يتراجع 2.5% مع توقعات سلبية سهم "آبل" يتراجع 2.5% مع توقعات سلبية

مباشر: انخفض سهم "آبل" بأكثر من 2 بالمائة خلال تعاملات اليوم الإثنين، بعد توقعات سلبية بشأن أداء الشركة.

وجاء هبوط السهم بعد أن خفض "جون تشانغ" المحلل في شركة "روزنبلات سيكيوريتيز"  تصنيفه لسهم آبل من "محايد" إلى "البيع".

وأضاف المحلل بمذكرة للعملاء، اليوم الإثنين، أن آبل ستواجه تدهوراً أساسياً خلال فترة 6 إلى 12 شهراً المقبلة، وفقاً لشبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية.

وأوضح "تشانغ" أنه يتوقع أن تكون مبيعات أجهزة الآيفون الجديدة خلال الربع الثاني مخيبة للآمال، كما توقع تباطؤ زيادة مبيعات آي باد.

ومن المتوقع أن تعلن آبل عن نتائج أعمالها خلال الربع الثاني من العام الجاري في 30 يوليو/تموز الحالي.

وبحلول الساعة 4:05 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سهم "آبل" بنحو 2.5 بالمائة إلى 199.14 دولار.

وكان سهم آبل  أكبر الخاسرين في "وول ستريت" بمستهل تعاملات اليوم.

مباشر (اقتصاد)

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