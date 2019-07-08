"جدوى ريت السعودية" يعلن عن توزيعات الأرباح للربع الثاني

الرياض ـ مباشر: أعلنت شركة جدوى للاستثمار، عن توزيعات الأرباح على مالكي وحدات صندوق جدوى ريت السعودية عن الربع الثاني من عام 2019م.

وقالت الشركة، في بيان على "تداول" اليوم الاثنين، إن إجمالي الأرباح يصل إلى نحو 28.44 مليون ريال، يتم توزيعها على 158 مليون وحدة، بواقع 0.18 ريال لكل وحدة.

وأشارت إلى أن التوزيعات تمثل نحو 1.8 بالمائة، من السعر الأولي للوحدة، وحوالي 1.63 بالمائة، من صافي قيمة الأصول كما في 30 يونيو / حزيران 2019.

ونوهت الشركة إلى أن أحقية التوزيعات لمالكي الوحدات بنهاية يوم الأربعاء 17 يوليو / تموز الجاري (نهاية يوم التداول 15 يوليو / تموز 2019).

وقالت إنه سيتم دفع التوزيعات خلال 30 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.

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