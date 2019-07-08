أخبار عاجلة

شهود عيان: الكنيسة تحولت لكتلة من النار -
لحظات إطفاء "كنيسة دير الأنبا بولا" بحدائق القبة -
"أنصار الله" تعلن قنص 3 جنود سعوديين في جيزان -
تركي الفيصل يعلق على "صفقة القرن" -
العناية الإلهية تساعد رجال الدفاع المدني في إخماد حريق "كنيسة الأنبا بولا" -
رجال الدفاع المدني يسيطرون على ألسنة اللهب ب "كنيسة الأنبا بولا" -
ستاد إفريقيا | الثلاثاء 9 يوليو 2019 - الحلقة الكاملة -
الحمايه المدنية تسيطر علي حريق كنيسة الأنبا بولا -
القضاء الفرنسي يطالب بمعاقبة أميرة سعودية وحارسها الشخصي -
حريق هائل بكنيسة الأنبا بولا بمنشية الصدر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

"جدوى ريت السعودية" يعلن عن توزيعات الأرباح للربع الثاني

Google+ Print
"جدوى ريت السعودية" يعلن عن توزيعات الأرباح للربع الثاني "جدوى ريت السعودية" يعلن عن توزيعات الأرباح للربع الثاني

الرياض ـ مباشر: أعلنت شركة جدوى للاستثمار، عن توزيعات الأرباح على مالكي وحدات صندوق جدوى ريت عن الربع الثاني من عام 2019م.

وقالت الشركة، في بيان على "تداول" اليوم الاثنين، إن إجمالي الأرباح يصل إلى نحو 28.44 مليون ريال، يتم توزيعها على 158 مليون وحدة، بواقع 0.18 ريال لكل وحدة.

وأشارت إلى أن التوزيعات تمثل نحو 1.8 بالمائة، من السعر الأولي للوحدة، وحوالي 1.63 بالمائة، من صافي قيمة الأصول كما في 30 يونيو / حزيران 2019.

ونوهت الشركة إلى أن أحقية التوزيعات لمالكي الوحدات بنهاية يوم الأربعاء 17 يوليو / تموز الجاري (نهاية يوم التداول 15 يوليو / تموز 2019).

وقالت إنه سيتم دفع التوزيعات خلال 30 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.

ترشيحات

التحالف: إحباط محاولة لميليشيا الحوثي باستهداف سفينة تجارية بالبحر الأحمر

التفاصيل الكاملة لجلسة مجلس الشورى السعودي اليوم

"هدف": تسجيل 8.1 ألف مشروع بمنصة العمل الحر بالسعودية

هيئة المساحة: لا تأثير للهزة الأرضية بالخليج على السعودية

التقاعد السعودية: برنامج "مساكن" يمول حتى عمر 75 سنة

"هيئة الاتصالات":أكثر من 29 مليون اشتراك بخدمات النطاق العريض بالسعودية

17 يوليو.. إلزام محطات الوقود بالسعودية بتوفير الدفع الإلكتروني

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
إسقاط ولاية الرجل على المرأة في السعودية قريبا

إسقاط ولاية الرجل على المرأة في السعودية قريبا

توجيهات الملك سلمان واتفاقيات أرامكو تتصدر نشرة أخبار "مباشر" بالسعودية..اليوم

توجيهات الملك سلمان واتفاقيات أرامكو تتصدر نشرة أخبار "مباشر" بالسعودية..اليوم

عبدالعزيز المؤيد: السلطات السعودية طالبت بإعدام سلمان العودة وحسن المالكي للمطالبة بإصلاحات بسيطة

عبدالعزيز المؤيد: السلطات السعودية طالبت بإعدام سلمان العودة وحسن المالكي للمطالبة بإصلاحات بسيطة

أكوا باور السعودية ومبادلة الإماراتية تبرمان اتفاقاً بشأن محطة تحلية

أكوا باور السعودية ومبادلة الإماراتية تبرمان اتفاقاً بشأن محطة تحلية