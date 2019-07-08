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التحالف: إحباط محاولة لميليشيا الحوثي باستهداف سفينة تجارية بالبحر الأحمر

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التحالف: إحباط محاولة لميليشيا الحوثي باستهداف سفينة تجارية بالبحر الأحمر التحالف: إحباط محاولة لميليشيا الحوثي باستهداف سفينة تجارية بالبحر الأحمر

الرياض - مباشر: قال المتحدث الرسمي لقوات التحالف "تحالف دعم إعادة الشرعية في اليمن" ،العقيد الركن تركي المالكي، إن القوات البحرية للتحالف تمكنت صباح اليوم الاثنين، من إحباط محاولة إرهابية من قبل الميليشيا الحوثية لاستهداف إحدى السفن التجارية جنوب البحر الأحمر بواسطة قارب مسير مفخخ بالمتفجرات من نوع .blue fish

وأضاف المالكي، وفقاً لوكالة الأنباء - واس، أن قوات التحالف رصدت القارب المسير أثناء تحركه وتم اعتراضه وتدميره.

وشدد المالكي على أن تهديد الملاحة والتجارة الدولية من قبل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران يعد عملاً إرهابياً خطيراً، مؤكداً أن قوات التحالف ماضون في تحييد كافة القدرات العدائية الإرهابية للمليشيا الحوثية.

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