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رئيس وزراء اليونان يقر بالهزيمة في الانتخابات العامة

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رئيس وزراء اليونان يقر بالهزيمة في الانتخابات العامة رئيس وزراء اليونان يقر بالهزيمة في الانتخابات العامة

مباشر: أقر رئيس الوزراء  اليوناني "ألكسيس تسيبراس" بالهزيمة لصالح منافسه "كيرياكوس ميتسوتاكيس" مع فرز أصوات 88 بالمائة من الدوائر الانتخابية.

وتمكن حزب الديمقراطية الجديدة المعارض الذي يمثل تيار يمين الوسط في اليونان من الفوز بالانتخابات العامة المبكرة التي أجريت أمس الأحد.

وحصل حزب الديمقراطية الجديدة على 39.8 بالمائة من الأصوات حتى الآن، في حين احتل حزب "سيريزا" اليساري والذي يتزعمه تسيبراس، المركز الثاني بنسبة 31.6 بالمائة.

وتعطي النتائج الحالية أغلبية واضحة لحزب الديمقراطية الجديدة، حيث يحصل الفائز بالانتخابات على 50 مقعداً إضافياً في البرلمان.

ومن جانبه، قال "كيرياكوس ميتسوتاكيس" لأنصاره إنه حصل على تفويض قوي للتغيير.

وأضاف أمام حشد من المؤيدين في أثينا: "أن البلاد ترفع رأسها بفخر مرة أخرى مجدداً"، مشيراً إلى أنه سيكون رئيساً للجميع، لأن اليونانيين عددهم قليل بما لا يسمح لهم بالانقسام.

وفي نهاية مايو/ أيار الماضي، دعا رئيس الوزراء اليوناني ألكسندر تسيبراس نحو إجراء انتخابات عامة مبكرة عقب خسارة ائتلاف اليسار الراديكالي في انتخابات البرلمان الأوروبي.

مباشر (اقتصاد)

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