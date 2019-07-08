الخطوط الجوية البريطانية مهددة بغرامة 320مليون دولار بسبب سرقة بيانات

مباشر: تواجه الشركة المالكة لخطوط الطيران البريطانية "آي.إيه.جي" غرامة قياسية بقيمة 230 مليون دولار بسبب سرقة بيانات نحو 500 ألف عميل من موقعها الإلكتروني في العام الماضي.

وتأتي الغرامة على خلفية القواعد الصارمة لحماية البيانات الجديدة الصادرة عن مكتب مفوض المعلومات بالمملكة المتحدة.

واقترح مكتب مفوض المعلومات "آي.سي.أو" في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، اليوم الإثنين، عقوبة قدرها 183.4 مليون جنيه إسترليني (230 مليون دولار تقريباً).

وقال مكتب مفوض المعلومات إن نتائج التحقيقات التي أجريت بناءً على الحادثة المبلغ عنها في شهر سبتمبر/أيلول 2018، كشفت عن ترتيبات أمنية ضعيفة في شركة الطيران البريطانية.

وبحسب البيان، فإن هذا الحادث الذي يُعتقد أنه بدأ في يونيو/حريزان عام 2018، شمل جزئياً نقل المستخدم لموقع الخطوط الجوية البريطانية إلى موقع احتيالي، وبالتالي انتهاك بياناته الشخصية.

ومن ناحية أخرى، أشارت شركة الطيران البريطانية إلى أنها تخطط الاستئناف ضد الغرامة، حيث قال رئيسها التنفيذي "ألكس كروز" إن الغرامة المقترحة مفاجئة ومخيبة للآمال.