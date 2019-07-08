أخبار عاجلة

شهود عيان: الكنيسة تحولت لكتلة من النار -
لحظات إطفاء "كنيسة دير الأنبا بولا" بحدائق القبة -
"أنصار الله" تعلن قنص 3 جنود سعوديين في جيزان -
تركي الفيصل يعلق على "صفقة القرن" -
العناية الإلهية تساعد رجال الدفاع المدني في إخماد حريق "كنيسة الأنبا بولا" -
رجال الدفاع المدني يسيطرون على ألسنة اللهب ب "كنيسة الأنبا بولا" -
ستاد إفريقيا | الثلاثاء 9 يوليو 2019 - الحلقة الكاملة -
الحمايه المدنية تسيطر علي حريق كنيسة الأنبا بولا -
القضاء الفرنسي يطالب بمعاقبة أميرة سعودية وحارسها الشخصي -
حريق هائل بكنيسة الأنبا بولا بمنشية الصدر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

"داو جونز" يفقد 160 نقطة بالمستهل مع خسائر سهم آبل

Google+ Print
"داو جونز" يفقد 160 نقطة بالمستهل مع خسائر سهم آبل "داو جونز" يفقد 160 نقطة بالمستهل مع خسائر سهم آبل

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الإثنين، ليفقد "داو جونز" أكثر من 160 نقطة مع خسائر قطاع التكنولوجيا.

وتراجع سهم "آبل" بأكثر من 2 بالمائة ليقود خسائر قطاع التكنولوجيا في "وول ستريت" مع توقعات سلبية بشأنه.

ويترقب المستثمرون شهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" أمام الكونجرس الأمريكي يوم الأربعاء المقبل لمعرفة المزيد عن اتجاه السياسة النقدية في الفترة القادمة.

وكانت الأسهم الأمريكية تراجعت بجلسة نهاية الأسبوع بعد تقرير الوظائف القوي الذي خفض توقعات خفض الفائدة، لكنها سجلت مكاسب أسبوعية.

وبحلول الساعة 1:32 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.6 بالمائة أو ما يعادل 164.7 نقطة ليصل إلى 26757.3 نقطة.

كما هبط "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.5 بالمائة إلى 2974.4 نقطة، وانخفض "ناسداك" بنسبة 0.7 بالمائة إلى 8101.1 نقطة.

وخلال نفس الفترة، استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند مستوى 97.316.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
بورصات الخليج.. توقعات النتائج تبشر بانتعاشة مستمرة

بورصات الخليج.. توقعات النتائج تبشر بانتعاشة مستمرة

تغيران بتخفيض حصص كبار ملاك السوق السعودي

تغيران بتخفيض حصص كبار ملاك السوق السعودي

أداء العملات يسيطر على الأسواق العالمية اليوم

أداء العملات يسيطر على الأسواق العالمية اليوم

شركة أبحاث تُبقي على توصيتها بزيادة المراكز من سهم "إكسترا"

شركة أبحاث تُبقي على توصيتها بزيادة المراكز من سهم "إكسترا"