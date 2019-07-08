"داو جونز" يفقد 160 نقطة بالمستهل مع خسائر سهم آبل

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الإثنين، ليفقد "داو جونز" أكثر من 160 نقطة مع خسائر قطاع التكنولوجيا.

وتراجع سهم "آبل" بأكثر من 2 بالمائة ليقود خسائر قطاع التكنولوجيا في "وول ستريت" مع توقعات سلبية بشأنه.

ويترقب المستثمرون شهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" أمام الكونجرس الأمريكي يوم الأربعاء المقبل لمعرفة المزيد عن اتجاه السياسة النقدية في الفترة القادمة.

وكانت الأسهم الأمريكية تراجعت بجلسة نهاية الأسبوع بعد تقرير الوظائف القوي الذي خفض توقعات خفض الفائدة، لكنها سجلت مكاسب أسبوعية.

وبحلول الساعة 1:32 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.6 بالمائة أو ما يعادل 164.7 نقطة ليصل إلى 26757.3 نقطة.

كما هبط "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.5 بالمائة إلى 2974.4 نقطة، وانخفض "ناسداك" بنسبة 0.7 بالمائة إلى 8101.1 نقطة.

وخلال نفس الفترة، استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند مستوى 97.316.