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بريطانيا تسعى لإصلاح العلاقة مع واشنطن بعد تسريب بريد إلكتروني

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بريطانيا تسعى لإصلاح العلاقة مع واشنطن بعد تسريب بريد إلكتروني بريطانيا تسعى لإصلاح العلاقة مع واشنطن بعد تسريب بريد إلكتروني

مباشر: حاولت المملكة المتحدة إصلاح علاقتها الخاصة مع الولايات المتحدة بعد تسريب بريد إليكتروني ينتقد البيت الأبيض والرئيس دونالد .

وقال وزير التجارة البريطاني "ليام فوكس" في تعليقات مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي"، اليوم الإثنين، إن البريد الإلكتروني السري والذي تم نشره بالأمس من سفير المملكة المتحدة لدى واشنطن "كيم دارو" يمكن أن يضر العلاقات البريطانية الأمريكية.

وتأتي تعليقات فوكس بعدما نشرت صحيفة بريطانية تعليقات مسربة من قبل السفير البريطاني لدى الولايات المتحدة إلى كبار المسؤولين في لندن.

وقال السفير البريطاني إن التقارير الإعلامية حول الصراع الداخلي والفوضى داخل البيت الأبيض صحيحة في الغالب.

وفيما يتعلق بمزاعم التواطؤ بين إدارة ترامب وروسيا للتأثير على الانتخابات الأمريكية عام 2016، قال "دارو" إن "الأسوأ لا يمكن استبعاده، وفقاً لما نقلته صحيفة "ذا ميل أون صنداي" البريطانية يوم الأحد.

وفي تعليقات مسربة أخرى، ذكرت الصحيفة أن "دارو" وصف ترامب بأنه متردد بشكل واضح على خلفية الاستجابة الأمريكية لإسقاط إيران طائرة درون عسكرية في الشهر الماضي مع 36 ساعة من الرسائل والقرارات.

وذكر وزير التجارة الأمريكي أنه قد يعتذر إلى نجلة ترامب "إيفانكا" عندما يلتقي معها خلال زيارته الحالية إلى واشنطن.

ووصف الوزير البريطاني مثل هذه التسريبات بأنها غير أخلاقية وغير مهنية ويمكن أن تؤدي فعلياً لتدمير العلاقات بين البلاد.

مباشر (اقتصاد)

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