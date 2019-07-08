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ارتفاع مبيعات السيارات في الصين للمرة الأولى في عام

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ارتفاع مبيعات السيارات في الصين للمرة الأولى في عام ارتفاع مبيعات السيارات في الصين للمرة الأولى في عام

مباشر: ارتفعت مبيعات السيارات في الصين للمرة الأولى في عام خلال الشهر الماضي على أساس سنوي، مع إقرار خصومات سعرية كبيرة.

وكشفت بيانات صادرة عن جمعية سيارات الركاب الصينية، اليوم الإثنين، أن مبيعات السيارات زادت بنحو 4.9 بالمائة في يونيو/حزيران الماضي لتصل إلى 1.8 مليون سيارة، وتعد تلك هي المرة الأولى منذ مايو/آيار 2018 التي تشهد فيها مبيعات السيارات الصينية ارتفاع.

وفي مايو/آيار الماضي كانت مبيعات السيارات الصينية هبطت بنسبة 13 بالمائة.

وتمنح تلك البيانات التجارة دفعة تفاؤل بعد المعاناة من تراجع ملحوظ في الطلب نتيجة تباطؤ النمو العالمي وزيادة التوترات التجارية، وتشديد قوانين الانبعاثات.

وكانت تقارير صحفية صينية أفادت أن التجار خفضوا الأسعار بنسب تصل إلى 50 بالمائة في الأسابيع القليلة الماضية، وذلك بهدف التخلص من مخزونات السيارات التي لا تفي بمعايير الانبعاثات.

مباشر (اقتصاد)

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