"موديز" تمنح "إعادة" تصنيف A3 مع نظرة مستقرة

الرياض- مباشر: أعلنت الشركة السعودية لإعادة التأمين "إعادة" عن حصولها على تصنيف القوة المالية من الفئة A3 من وكالة التصنيف الإئتماني الدولية موديز بنظرة مستقبلية مستقرة.

وأوضحت الشركة في بيان على "تداول"، اليوم الإثنين أن تصنيف القوة المالية من الفئة A3 يعكس عدة عوامل منها قوة مكانتها السوقية وعلامتها التجارية في المملكة العربية السعودية باعتبارها الشركة السعودية الوحيدة المختصة بإعادة التأمين، فضلاً عن حضورها المتنامي في أسواقها المستهدفة في آسيا وأفريقيا ولويدز.



وأوضح تقرير "موديز" أن من ضمن العوامل التي تم الاستناد عليها في التصنيف الموقع التفضيلي في السوق السعودي نظرًا لحق الرفض الأول لجزء من الأقساط التي تسندها شركات التأمين المباشر في السوق السعودية ،اضافة الى قوة جودة الأصول التي تتجلى في محفظة استثماراتها المحافظة، و مستوى كفاية رأس المال مع تعرُّض بسيط نسبياً لمخاطر الكوارث الطبيعية.

وأشار إلى أن المرونة المالية القوية في ظل عدم وجود ديون، والوصول الجيد لأسواق رأس المال في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى وجود قاعدة مستثمرين واسعة النطاق دعم تصنيف الشركة.

وبين أن النظرة المستقبلية المستقرة للتصنيف تعكس توقعات الوكالة بأن تحافظ الشركة على التحسُّن في ربحيتها مع الحفاظ على قوة جودة أصولها وكفاية رأس المال ومستوى الاحتياطي الكافي.

وتوقعت "الإعادة السعودية" أن يساهم الحفاظ على هذا التصنيف في دعم مركزها التنافسي وأن يعزز من فرص نمو أعمالها في الأسواق العالمية.

وكانت وكالة "سمة" قد منحت شركة "إعادة تصنيف ائتماني للقوة المالية من فئة (AA+) ومنحتها نظرة مستقبلية مستقرة.

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