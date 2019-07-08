يعلن النقل الجماعي - سابتكو -عن فوز الشركة السعودية الاماراتية للنقل المتكامل بعقود تنفيذ وتشغيل خدمات النقل المدرسي بمنطقة الرياض والمدينة المنورة وتبوك

بند توضيح مقدمة تعلن الشركة السعودية للنقل الجماعي - سابتكو -عن فوز الشركة السعودية الاماراتية للنقل المتكامل - سيتكو والتي تمتلك 50% من رأسمالها بعقود تنفيذ وتشغيل خدمات النقل المدرسي بمنطقة الرياض والمدينة المنورة وتبوك تاريخ اعلان الترسية 1440-11-05 الموافق 2019-07-08 موضوع العقد تنفيذ وتشغيل خدمات النقل المدرسي لطلاب وطالبات التعليم العام بمنطقة الرياض والمدينة المنورة وتبوك تاريخ توقيع العقد 1440-11-05 الموافق 2019-07-08 قيمة العقد تبلغ قيمة العقود الإجمالية مبلغ 1.2مليار ريال تفاصيل العقد تعلن الشركة السعودية للنقل الجماعي - سابتكو -عن فوز الشركة السعودية الاماراتية للنقل المتكامل - سيتكو والتي تمتلك 50% من رأسمالها بعقود تنفيذ وتشغيل خدمات النقل المدرسي بمنطقة الرياض والمدينة المنورة وتبوك وذلك بمبلغ إجمالي قدره 1.2 مليار ريال و لمدة أربع سنوات مده العقد أربع سنوات دراسية ابتداءً من عام 1441 هـ الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها سوف يظهر الأثر المالي اعتبارا من الربع الثالث من العام المالي 2019م. أطراف ذات علاقة لا يوجد طرف ذو علاقة. معلومات اضافية لا توجد.
مواضيع متعلقة