أخبار عاجلة

شهود عيان: الكنيسة تحولت لكتلة من النار -
لحظات إطفاء "كنيسة دير الأنبا بولا" بحدائق القبة -
"أنصار الله" تعلن قنص 3 جنود سعوديين في جيزان -
تركي الفيصل يعلق على "صفقة القرن" -
العناية الإلهية تساعد رجال الدفاع المدني في إخماد حريق "كنيسة الأنبا بولا" -
رجال الدفاع المدني يسيطرون على ألسنة اللهب ب "كنيسة الأنبا بولا" -
ستاد إفريقيا | الثلاثاء 9 يوليو 2019 - الحلقة الكاملة -
الحمايه المدنية تسيطر علي حريق كنيسة الأنبا بولا -
القضاء الفرنسي يطالب بمعاقبة أميرة سعودية وحارسها الشخصي -
حريق هائل بكنيسة الأنبا بولا بمنشية الصدر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

يعلن النقل الجماعي - سابتكو -عن فوز الشركة السعودية الاماراتية للنقل المتكامل بعقود تنفيذ وتشغيل خدمات النقل المدرسي بمنطقة الرياض والمدينة المنورة وتبوك

Google+ Print
يعلن النقل الجماعي - سابتكو -عن فوز الشركة السعودية الاماراتية للنقل المتكامل بعقود تنفيذ وتشغيل خدمات النقل المدرسي بمنطقة الرياض والمدينة المنورة وتبوك يعلن النقل الجماعي - سابتكو -عن فوز الشركة السعودية الاماراتية للنقل المتكامل بعقود تنفيذ وتشغيل خدمات النقل المدرسي بمنطقة الرياض والمدينة المنورة وتبوك
بند توضيح مقدمة تعلن الشركة للنقل الجماعي - سابتكو -عن فوز الشركة السعودية الاماراتية للنقل المتكامل - سيتكو والتي تمتلك 50% من رأسمالها بعقود تنفيذ وتشغيل خدمات النقل المدرسي بمنطقة الرياض والمدينة المنورة وتبوك تاريخ اعلان الترسية 1440-11-05 الموافق 2019-07-08 موضوع العقد تنفيذ وتشغيل خدمات النقل المدرسي لطلاب وطالبات التعليم العام بمنطقة الرياض والمدينة المنورة وتبوك تاريخ توقيع العقد 1440-11-05 الموافق 2019-07-08 قيمة العقد تبلغ قيمة العقود الإجمالية مبلغ 1.2مليار ريال تفاصيل العقد تعلن الشركة السعودية للنقل الجماعي - سابتكو -عن فوز الشركة السعودية الاماراتية للنقل المتكامل - سيتكو والتي تمتلك 50% من رأسمالها بعقود تنفيذ وتشغيل خدمات النقل المدرسي بمنطقة الرياض والمدينة المنورة وتبوك وذلك بمبلغ إجمالي قدره 1.2 مليار ريال و لمدة أربع سنوات مده العقد أربع سنوات دراسية ابتداءً من عام 1441 هـ الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها سوف يظهر الأثر المالي اعتبارا من الربع الثالث من العام المالي 2019م. أطراف ذات علاقة لا يوجد طرف ذو علاقة. معلومات اضافية لا توجد.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
إسقاط ولاية الرجل على المرأة في السعودية قريبا

إسقاط ولاية الرجل على المرأة في السعودية قريبا

توجيهات الملك سلمان واتفاقيات أرامكو تتصدر نشرة أخبار "مباشر" بالسعودية..اليوم

توجيهات الملك سلمان واتفاقيات أرامكو تتصدر نشرة أخبار "مباشر" بالسعودية..اليوم

عبدالعزيز المؤيد: السلطات السعودية طالبت بإعدام سلمان العودة وحسن المالكي للمطالبة بإصلاحات بسيطة

عبدالعزيز المؤيد: السلطات السعودية طالبت بإعدام سلمان العودة وحسن المالكي للمطالبة بإصلاحات بسيطة

أكوا باور السعودية ومبادلة الإماراتية تبرمان اتفاقاً بشأن محطة تحلية

أكوا باور السعودية ومبادلة الإماراتية تبرمان اتفاقاً بشأن محطة تحلية